Εκδήλωση αγάπης πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το ζεύγος Παύλου και Μαρίας Χριστοδούλου στην πλατεία του χωριού τους Τερσεφάνου, με μηνύματα αλληλεγγύης και φροντίδας προς τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο.

Σε ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου "Ένα Όνειρο Μια Ευχή", αναφέρεται ότι η εκδήλωση αγκαλιάστηκε και ενισχύθηκε από τα μέλη "και των δύο των οικογενειών, φίλων, γνωστών και πολλών αγνώστων".

"Η βραδιά κύλησε πολύ χαρούμενη και όλοι που παραβρέθηκαν είχαν μοναδική έγνοια να στείλουν μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και φροντίδας προς τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Πενηνταέξ, σε χαιρετισμό του, ευχαρίστησε το ζεύγος Χριστοδούλου που μέσα από τη δική τους περιπέτεια προσφέρουν και στα άλλα παιδιά που υποφέρουν, τον Αντιδήμαρχο Τερσεφάνου για την παραχώρηση της πλατείας και τη βοήθειά του στην επιτυχία της εκδήλωσης, τους χορηγούς για τις δωρεές τους και όλους όσοι παραβρέθηκαν.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τους ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Δρομολαξιάς–Μενεού, ο Αντιδήμαρχος Τερσεφάνου και ο Βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ