Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά, νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ