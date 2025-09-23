Ανοικτές επιστολές προς τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Περιβάλλοντος σχετικά με ερωτήματα και διευκρινίσεις που εγείρονται από τη διαδικασία και τους όρους αδειοδότησης του λιμανιού στο Πεντάκωμο απέστειλε σήμερα το BirdLife Cyprus.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι επιστολές επισημαίνουν τεράστιες αποκλίσεις στις ποσότητες υλικών ανάμεσα στην Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση και τα έγγραφα του κυβερνητικού διαγωνισμού, «γεγονός που σημαίνει ότι το έργο αξιολογήθηκε με λανθασμένα στοιχεία, τα οποία παραπλανούν για τις πραγματικές ανάγκες και επιπτώσεις του».

Επίσης, οι επιστολές σημειώνουν ότι υπάρχει καθυστέρηση στην ένταξη της περιοχής «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου» στο Δίκτυο Natura 2000, πράγμα που «αφήνει μια κρίσιμη περιοχή χωρίς την απαραίτητη θεσμική προστασία».

Στις επιστολές καταγράφονται και οι ανησυχίες του BirdLife Cyprus για πιθανή «σαλαμοποίηση» της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, αφού προγραμματίζεται ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι, κάτι που δεν περιλήφθηκε στην αρχική αξιολόγηση.

Επιπρόσθετα, το BirdLife Cyprus κάνει λόγο για πιθανή μη συμμόρφωση με τους όρους της Πολεοδομικής Έγκρισης. «Η Πολεοδομία είχε θέσει όρους ώστε οι αποθήκες να παραμείνουν στον ελάχιστο αριθμό και να εξεταστεί η ενοποίησή τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική ρύπανση στους λευκούς βράχους της περιοχής. Ωστόσο, τα κατασκευαστικά σχέδια του διαγωνισμού δείχνουν οκτώ διακριτά κτήρια, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση του έργου», σημειώνεται.

Η Διευθύντρια του BirdLife Cyprus, Μέλπω Αποστολίδου, δήλωσε ότι «η υπόθεση Πεντακώμου αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εκδίδονται αδειοδοτήσεις έργων στην Κύπρο. Από τις τεράστιες αποκλίσεις στα υλικά κατασκευής του έργου μέχρι την πιθανή μη συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν, είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια και να απαιτούν διαφάνεια και λογοδοσία».

Πηγή: ΚΥΠΕ