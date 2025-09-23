Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει δύο (2) υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στις Ιατρικές Επιστήμες (PhD in Medical Sciences).

Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι προσφέρει μία υποτροφία ύψους €15.120 στον τομέα της Ενιαίας Υγείας (One Health) και μία υποτροφία ύψους €15.120 στον τομέα της Ιατρικής Εκπαίδευσης (Medical Education). Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαίο επίδομα αξίας €1.500 (μέχρι και 36 μήνες).

Σημειώνεται ότι οι δύο υποτροφίες καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα για τα πρώτα τρία χρόνια του διδακτορικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ερευνητικούς στόχους του κάθε προγράμματος, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.unic.ac.cy/med/education/phd-in-medical-sciences/#tab-scholarships%C2%A0and%C2%A0researchprojects .

Πηγή: ΚΥΠΕ