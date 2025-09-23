Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης, δημόσιας εξύβρισης και αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, που διαπράχθηκαν το περασμένο Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, στη Λάρνακα.

Οι δύο συλληφθέντες ανακρίθηκαν και αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς αφέθηκαν ελεύθεροι. Αναμένεται σε μεταγενέστερο στάδιο να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στη 1.45μ.μ. του περασμένου Σαββάτου, ενώ 59χρονος οδηγός, οδηγούσε το λεωφορείο του, σε δρόμο της Λάρνακας, το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε μπροστά του. Από το αυτοκίνητο εξήλθαν δύο πρόσωπα, τα οποία φέρονται να πλησίασαν τον 59χρονο, να τον εξύβρισαν και να τον κτύπησαν.

Ακολούθως οι δύο δράστες εισήλθαν στο αυτοκίνητό τους και απομακρύνθηκαν από τη σκηνή. Κατά την απομάκρυνσή τους, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να οδήγησε το όχημα του εναντίον του 59χρονου, ο οποίος είχε ήδη εξέλθει του λεωφορείου και βρισκόταν μπροστά από το όχημα, με σκοπό να τους σταματήσει.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 50 και 22 ετών.

