Η ώρα 23:19 λήφθηκε μήνυμα για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Αμαθούντος στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και υδραυλικό τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:22. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το διαμέρισμα με το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό επηρεάστηκε και ο κοινόχρηστος χώρος του ορόφου του διαμερίσματος, καθώς και διπλανό διαμέρισμα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα μέλη της Αστυνομίας, διενήργησαν προληπτική εκκένωση του κτηρίου. Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ένας από τους δύο ενοίκους του διαμερίσματος, στην προσπάθειά του να εξέλθει, πήδηξε από το παράθυρο και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο δεύτερος ένοικος του διαμερίσματος, εξήλθε από τη θύρα εξόδου με ασφάλεια. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε στην προσπάθεια των ενοίκων να ανάψουν μαγειρική εστία υγραερίου, λόγω απώλειας υγραερίου στη σύνδεση του ελαστικού του κυλίνδρου με την μαγειρική εστία