Επί της Ινδικής φρεγάτας «Trikand,» που ναυλοχεί από την Κυριακή στο λιμάνι Λεμεσού, Κύπρος και Ινδία επαναβεβαίωσαν τους διαχρονικούς δεσμούς αλλά και τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στο νησί μας.

Την φρεγάτα επισκέφθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Δημήτρης Σκουρίδης, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας και ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.

Εκφράζοντας τη χαρά του που εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αλέξης Βαφεάδης καλωσόρισε το πλήρωμα στο λιμάνι Λεμεσού, το οποίο υπέδειξε πως «γίνεται ένα δεύτερο λιμάνι μακριά από το λιμάνι του στην Ινδία».

Σημειώνοντας πως το INS Trikand μπορεί να βασίζεται στη φιλοξενία του από τα κυπριακά λιμάνια στα μελλοντικά του ταξίδια, εξέφρασε την ελπίδα όπως «αυτή είναι μια αρχή και η οικοδόμηση μιας συνέχειας πάνω στη δυναμική που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο (με την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού)».

Υπέδειξε, παράλληλα, πως ήδη παρατηρείται «μεγάλη πρόοδος» καθώς μέλη της Κυβέρνησης επισκέπτονται την Ινδία και εργάζονται για ενίσχυση και βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών, ενώ εξήρε το έργο που επιτελεί η Υπάτη Αρμοστεία της Ινδίας προς το σκοπό αυτό.

Την ίδια ώρα, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως δεν είναι μόνο η Ινδία που έχει να προσφέρει στην Κύπρο αλλά και αντίστροφα, καθώς «παρά τις διαφορές στο μέγεθος και στον πληθυσμό, πιστεύω ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο για την Ινδία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Απευθυνόμενος προς τον πλοίαρχο Sachin Kulkarni, ο Υπουργός Μεταφορών επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι μπορεί ο ίδιος και το πλήρωμα του να βασιστούν στη φιλοξενία των κυπριακών λιμανιών και ευχήθηκε καλή επιστροφή στην Ινδία.

Η επίσκεψη της φρεγάτας «Trikand» στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για τις σχέσεις των δυο χωρών, υπογράμμισε, εξάλλου, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας Shri Manish, λέγοντας πως οι σχέσεις των δυο χωρών είναι «πολύ βαθιά ριζωμένες».

Υπενθύμισε, εξάλλου, την αλληλοϋποστήριξη κατά τον αντι-αποικιακό τους αγώνα, τη συνεργασία στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, τον εορτασμό των 60 χρόνων διπλωματικών σχέσεων το 2022, την ιστορική επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού Narendra Modi, αλλά και την πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα με τον Υφυπουργό Άμυνας στον Τομέα Αμυντικής Παραγωγής της Ινδίας, Sanjeev Kumar.

Οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Ινδίας, συνέχισε, έχουν οριστικοποιήσει ένα κοινό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2025-2029, το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής ναυτικής εκπαίδευσης στον αμυντικό τομέα και της φιλοξενίας ινδικών ναυτικών πλοίων και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή παρουσία της φρεγάτα «Trikand».

Yπενθύμισε πως η φρεγάτα θα είναι ανοικτή για το κοινό, σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει κοινή άσκηση ναυτικής συνεργασίας (PASSEX) με το Κυπριακό Ναυτικό.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, είπε πως οι μακροχρόνιοι δεσμοί των δυο χωρών «παραμένουν τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε», ενώ υπογράμμισε πως «τα έθνη μας είναι επίσης θεματοφύλακες για δύο από τους παλαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, τον Ελληνικό και τον Ινδικό».

Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος, μπορεί να είναι χρήσιμη και απαραίτητη, υπέδειξε ότι το διμερές πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας έχει αναβαθμιστεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, «αντανακλώντας την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε μαζί νέες και σύνθετες προκλήσεις».

Αναφερόμενος στην άφιξη της φρεγάτας στη Λεμεσό, είπε πως η ινδική σημαία που κυματίζει στο λιμάνι Λεμεσού «αποτελεί ισχυρό σύμβολο φιλίας και δέσμευσης και των δύο κρατών να ενισχύσουν την παρουσία και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ανακοίνωσε πως έχει γίνει αποδεκτή πρόσκληση του και σύντομα θα φιλοξενήσει στην Κύπρο τον Ινδό ομόλογο «μια επίσκεψη που θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη ορόσημο στις σχέσεις μας, ενισχύοντας περαιτέρω τον θεσμικό διάλογο και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας».

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι παρά την τουρκική κατοχή μεγάλου μέρους της Κύπρου «δεν έχουμε διστάσει ποτέ να ενεργήσουμε ως αξιόπιστος εταίρος σε διεθνείς οργανισμούς και συνεχίζουμε να διαδραματίζουμε ενεργά τον ρόλο μας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και συμβάλλοντας στη συλλογική ασφάλεια ως αξιόπιστος σύμμαχος και φίλος».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πλοίαρχος της φρεγάτας, Sachin Kulkarni, ο οποίος εξέφρασε την τιμή και περηφάνια που, μετά την τελευταία επίσκεψη ινδικού πολεμικού πλοίου, πριν από σχεδόν 17 χρόνια, «βρισκόμαστε εδώ στο στολίδι της ανατολικής Μεσογείου, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, την Κυπριακή Δημοκρατία».

Η Κύπρος, συνέχισε, «δεν είναι απλώς ένα νησί στη Μεσόγειο, είναι ένα ραντεβού της ιστορίας, ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών, μια γέφυρα μεταξύ ανατολής και δύσης, η διαχρονική ενσάρκωση του πώς οι πολιτισμοί μπορούν να συνδυάζονται και να ακμάζουν».

Απευθυνόμενος στους καλεσμένους σημείωσε πως η μαζική παρουσία τους «αντανακλά όχι μόνο το δεσμό φιλίας μεταξύ των δύο εθνών μας, αλλά και την κοινή μας δέσμευση για ειρήνη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό».

«Η Ινδία και η Κύπρος μπορεί να απέχουν πολλά χιλιόμετρα γεωγραφικά, αλλά οι λαοί μας συνδέονται με βαθιές πολιτισμικές συγγένειες, αγάπη για την παράδοση, σεβασμό για την κληρονομιά και το ακλόνητο πνεύμα ανθεκτικότητας και αυτές οι ιδιότητες μας έχουν οδηγήσει και τους δύο μέσα από αιώνες προκλήσεων και θριάμβων», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα, εξάλλου, με ανακοίνωση της Υπάτης Αρμοστείας της Ινδίας, το INS «Trikand», που τέθηκε σε υπηρεσία στις 29 Ιουνίου 2013, είναι ένα πολεμικό πλοίο 4.035 τόνων (πλήρους φορτίου), μήκους 124,8 μέτρων, με πλήρωμα 180 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 18 αξιωματικών.

Εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ BrahMos (εμβέλεια: 300 χλμ., ταχύτητα: Mach 3), τεχνολογίες stealth και ένα ελικόπτερο Kamov Ka-31, διαπρέπει σε αντιαεροπορικό, αντιεπιφανειακό και ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Η διακεκριμένη υπηρεσία του, προσθέτει, περιλαμβάνει ανθρωπιστικές αποστολές στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και συμμετοχή σε πολυεθνικές ασκήσεις όπως η Naseem Al Bahr με το Ομάν (13-18 Οκτωβρίου 2018) και η άσκηση Bright Star 2025 στην Αίγυπτο (27 Αυγούστου - 11 Σεπτεμβρίου 2025), αναδεικνύοντας τον ρόλο του στην θαλάσσια ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ