Στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης, η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι στις προτεραιότητες της είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με ανώτατο στέλεχος της Chevron, στη Νέα Υόρκη, και ερωτηθείς πώς προχωρούν οι διαδικασίες για εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη», ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ήταν η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο Πρόεδρο της Chevron (BAEC) κ. Χαβιέ λα Ρόσα.

Ήταν μια πρώτη συνάντηση, στην οποίαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη στενή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Chevron, αλλά και το γεγονός ότι η παρουσία μιας τέτοιας εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Έχουν συζητηθεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, είναι γνωστό ότι στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι στις προτεραιότητες και αυτό που έχει συζητηθεί είναι ότι τηρούνται μέχρι στιγμής όλα τα χρονοδιαγράμματα.

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται η ολοκλήρωση του ‘prefit’, ενώ από τον Ιούνιο έχουν ξεκινήσει, ήδη, οι υπεράκτιες γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες για τις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις, για την όδευση του αγωγού προς την Αίγυπτο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τους εκπροσώπους της εταιρείας έχουν συμφωνήσει να βρίσκονται σε στενή, τακτική επαφή, όπως και με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και με τον ίδιο προσωπικά, διότι το ενδιαφέρον ως προς την υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών είναι μεγάλο.

Είχαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία πρόσφατα με την Αίγυπτο, μια συμφωνία ορόσημο η οποία έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κοιτάσματος το συντομότερο δυνατόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, βασικότερος στόχος και στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι η ανάπτυξη του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ το συντομότερο δυνατόν, με όφελος πρώτα και κύρια στον Κύπριο καταναλωτή, αλλά και για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου».

Ερωτηθείς αν αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης από πλευράς Chevron στέλνει και μηνύματα υπό το φως των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό είναι δεδομένο. Το ότι μια εταιρεία, όπως η Chevron, εδώ και χρόνια βρίσκεται και επενδύει στην κυπριακή ΑΟΖ με μια δυναμική παρουσία, αυτό στέλνει μηνύματα προς όλες κατευθύνσεις.

Το γεγονός ότι η Chevron και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν μια πολύ στενή συνεργασία, καθώς και η προσήλωση της εταιρείας στην αξιοποίηση του κοιτάσματος ‘Αφροδίτη’, το πρώτο κοίτασμα στο οποίο έχει ανακαλυφθεί φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης και ως προς την ανάπτυξη του φυσικού μας πλούτου, αλλά και ως προς τη γεωπολιτική σημασία της κυπριακής ΑΟΖ», είπε καταληκτικά ο κ. Λετυμπιώτης.