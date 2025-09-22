Την ένσταση στον κατακερματισμό του Τμήματος Δασών, με μεταφορά μέρους των υπαλλήλων του Τμήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκφράζει ο εκπρόσωπος του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών της ΠΑΣΥΔΥ, ο Αντώνης Σαρρής. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Σαρρής λέει ότι «αν διασπαστεί το Τμήμα Δασών, εγγυημένα και με μαθηματική ακρίβεια θα καούν τα δάση και θα καταστραφεί ότι απέμεινε». «Για εμάς δεν μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε κατακερματισμός στη δασοπροστασία» είπε.

Ανέφερε ότι το προσωπικό του Τμήματος ασχολείται σχεδόν στο σύνολό του με θέματα δασικής πυροπροστασίας και οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικού θα έχει αποτέλεσμα το προσωπικό που θα απομείνει στο Τμήμα να αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην υποχρέωση της προστασίας των δασών.

Είπε ότι η διαχείριση του δάσους είναι ενιαία και ολιστική και δεν μπορεί να διασπαστεί, κάτι που, όπως είπε, απέδειξε η πρακτική «και αυτό αποφαίνεται η επιστήμη».

Όπως είπε, έχει δοκιμαστεί στην πράξη και λειτουργεί «με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα» συγκριτικά με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα τις μεσογειακές χώρες.

Ο κ. Σαρρής ανέφερε ότι «έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί» και πάμε να το διασπάσουμε επειδή θέλουμε να κάνουμε μια νέα Γενική Διεύθυνση κάτω από την οποία θα ενταχθούν όλα όσα αφορούν την πολιτική προστασία, ενώ διερωτήθηκε ποιος επιβάλλει ότι θα πρέπει να ενταχθούν όλα κάτω από την υπό αναφορά Γενική Διεύθυνση.

Είπε ότι είναι αντιληπτή η αν ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα λειτουργεί καθοδηγητικά ή/και θα επιλαμβάνεται καταστάσεων κρίσεως «αλλά αυτό που δεν μπορεί να γίνει μεταφορά του μερίδας του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

«Όταν μιλάμε για μηχανισμό πολιτικής προστασίας δεν εστιάζουμε σε πυρκαγιές δασών ή υπαίθρου, αλλά μιλάμε και για άλλα έκτακτα περιστατικά όπως πλημμύρες, σεισμούς, πολεμικές συγκρούσεις, ναυτικά ή άλλα συμβάντα» είπε και διερωτήθηκε τι θα γίνει με τα νοσοκομεία, που είναι εμπλεκόμενα σε όλες τις κρίσεις, και αν θα ενταχθούν και αυτά στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνεχίζοντας επικαλέστηκε την εκδοχή ένας σεισμός να προκαλέσει ρωγμές στα φράγματα και έθεσε το ερώτημα αν σε τέτοια περίπτωση «θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων».

Πρόσθεσε ότι επειδή παρουσιάστηκαν αδυναμίες και προβλήματα σε κάποιες πυρκαγιές που είτε οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές, στις καιρικές συνθήκες ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξηλωθεί το Τμήμα Δασών ως «άλλοθι».

Συνέχισε, λέγοντας ότι το Τμήμα Δασών υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας και μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου, αφού έγιναν δύο μελέτες, μία από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και άλλη μια το 2015 από την Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο της βοήθειας που προσέφερε για τη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Γεωργίας. Βάσει του πορίσματος, ο αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας του Τμήματος Δασών είναι να υπάγεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, είπε.

Εξέφρασε την άποψη ότι και μόνο από το λεκτικό της ανακοίνωσης για τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας «φαίνεται ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς να έχουν εμβαθύνει». Ο κ. Σαρρής διατύπωσε επίσης τη θέση ότι επιβάλλεται να ακούσουν τους επιστήμονες και να μην περιοριστούν στις θέσεις των συντεχνιών, στις οποίες δυνατόν να αποδοθούν συντεχνιακά κίνητρα.

Ως προς τις συνδικαλιστικές αξιώσεις, ο κ. Σαρρής σημείωσε ότι όσες φορές οι υπάλληλοι του Τμήματος Δασών το έπραξαν για να ανοίξουν θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό και όχι για ανέλιξη, προκειμένου να στελεχωθούν οι σταθμοί που υπολειτουργούν.

Χαρακτήρισε «αισχρή» την αναφορά που έγινε στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή, κατά την οποία ζητήθηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος να μην ανησυχούν επειδή θα δοθούν θέσεις, προσθέτοντας ότι «φωνάζουμε επειδή αν διασπαστεί το Τμήμα Δασών, εγγυημένα και με μαθηματική ακρίβεια θα καούν τα δάση και θα καταστραφεί ό,τι απέμεινε».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν παραδείγματα, και δεν θεωρητικολογούν. Αυτό το παράδειγμα το ακολούθησε η Ελλάδα, είπε, που το 1998 αποφάσισε τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία και το αποτέλεσμα είναι «τα δάση της Ελλάδας να καίγονται από άκρη σε άκρη».

Αν η Κυβέρνηση θέλει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, αυτοί που θα λάβουν τις αποφάσεις να αναλάβουν την ευθύνη, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ