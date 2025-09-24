Στα διάφορα τοπικά πανηγύρια της Κύπρου και της Ελλάδας, παρά την επικράτηση του ψηφιακού κόσμου και των streaming υπηρεσιών, οι πάγκοι με CD παραμένουν μια γνώριμη εικόνα. Το φαινόμενο έχει τις ρίζες του μάλλων στην... «παράδοση» των τελευταίων ετών και στη νοσταλγία, καθώς τα CD δεν αποτελούν μόνο μέσο ακρόασης αλλά και αναμνηστικό μιας εμπειρίας που συνδέεται με την κοινότητα και τη μουσική κληρονομιά.

Κυρίως στην Ελλάδα, συχνά, οι δίσκοι που πωλούνται περιλαμβάνουν παραδοσιακά τραγούδια, τοπικές ηχογραφήσεις ή ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών, υλικό που δύσκολα βρίσκεται στις μεγάλες πλατφόρμες. Για το μεγαλύτερης ηλικίας κοινό, που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί CD player στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, οι αγορές αυτές είναι πρακτικές και προσιτές.

Τα CD στα πανηγύρια αποκτούν και συλλεκτική αξία, καθώς πολλά κυκλοφορούν σε περιορισμένα αντίτυπα ή με ειδικά εξώφυλλα, αποτελώντας τρόπο στήριξης των καλλιτεχνών που συχνά βασίζονται σε αυτές τις πωλήσεις για άμεσο εισόδημα. Έτσι, πίσω από κάθε πάγκο με CD κρύβεται όχι μόνο μια εμπορική συναλλαγή αλλά και η προσπάθεια διατήρησης της μουσικής παράδοσης και της ζωντανής σύνδεσης του κοινού με τους δημιουργούς.