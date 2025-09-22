Αλλοδαπή που ζει και εργάζεται στην Πάφο, ηλικίας 33 ετών, συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής από την Αστυνομία προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από αντιπρόσωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα για κλοπή χρηματικού ποσού πέραν των 76.790 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία καταγγέλθηκε την Παρασκευή από ιδιοκτήτρια συγκροτήματος των διαμερισμάτων ηλικίας 50 ετών, ότι κατά την περίοδο 2022 μέχρι και πρόσφατα το 2025, η 33χρονη ενοικίασε οκτώ διαμερίσματα εν αγνοία της, και χωρίς να τις παραδώσει τα ενοίκια τα οποία υπολογίζει ότι ξεπερνούν τις 76.790 χιλιάδες ευρώ.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από ενοικιάσεις διαμερισμάτων που ανήκουν στη 50χρονη που διαμένει στο εξωτερικό και η οποία όρισε την εταιρεία της 33χρονης αντιπρόσωπο της για την είσπραξη των ενοικίων με την συμφωνία να λαμβάνει ποσοστό μέχρι και 30%

Μετά την καταγγελία η 33χρονη συνελήφθη από την Αστυνομία. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

