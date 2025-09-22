Κατά τη διάρκεια του έτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, τιμώνται μια σειρά από επίσημες αργίες και εορτές που έχουν θρησκευτικό, εθνικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα. Οι ημέρες αυτές είναι καθιερωμένες ως δημόσιες αργίες και αποτελούν ευκαιρία για ξεκούραση.

Οι αργίες του 2025

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου – Επέτειος Ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

Τρίτη, 28η Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου – Επόμενη Χριστουγέννων

Οι αργίες του 2026

6 Ιανουαρίου (Τρίτη) – Θεοφάνεια

23 Φεβρουαρίου (Δευτέρα) – Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου (Τετάρτη) – Ελληνική Εθνική Γιορτή

1 Απριλίου (Τετάρτη) – Εθνική Επέτειος

10 Απριλίου (Παρασκευή) – Μεγάλη Παρασκευή

12 Απριλίου (Κυριακή) – Κυριακή του Πάσχα

13 Απριλίου (Δευτέρα) – Δευτέρα του Πάσχα

1 Μαΐου (Παρασκευή) – Εργατική Πρωτομαγιά

1 Ιουνίου (Δευτέρα) – Πεντηκοστή

15 Αυγούστου (Σάββατο) – Κοίμηση της Θεοτόκου

1 Οκτωβρίου (Πέμπτη) – Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου

28 Οκτωβρίου (Τετάρτη) – Ημέρα του «Όχι»

24 Δεκεμβρίου (Πέμπτη) – Παραμονή Χριστουγέννων

25 Δεκεμβρίου (Παρασκευή) – Χριστούγεννα

26 Δεκεμβρίου (Σάββατο) – Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων