Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α.) συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, διοργανώνοντας το BeActive Night το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αποτελεί πανευρωπαϊκή εκστρατεία που στοχεύει στην προώθηση της άσκησης και της υγιεινής ζωής σε όλες τις ηλικίες. Ο Σύνδεσμος, που εκπροσωπεί τους νόμιμα εγκεκριμένους γυμναστές στην Κύπρο, καλεί το κοινό να συμμετάσχει σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και ψυχαγωγίας.





Στο Mainstage, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προγράμματα ενδυνάμωσης και Zumba, ενώ στα Sports Stages θα γνωρίσουν από κοντά αθλήματα όπως καλαθόσφαιρα, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, VR Tennis, αναρρίχηση και άλλα. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν παιχνίδια και διαγωνισμοί για όλες τις ηλικίες, με δώρα και αναμνηστικά BeActive.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της εμπειρίας και να στηρίξουν το μήνυμα BeActive.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, με τη στήριξη του Δήμου Λευκωσίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.