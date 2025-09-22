Στο Μεσημέρι και Κάτι φιλοξενήθηκε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου, η οποία μίλησε για την απόφαση της Κυβέρνησης να μην ανανεώσει τη θητεία της.

Αρχικά, ανέφερε ότι την εξέπληξε η απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη. «Ήταν μια εξέλιξη την οποία δεν ανέμενα. Είχα γραπτή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους, στη δεδομένη χρονική στιγμή, θεωρούσα ότι έπρεπε να παραμείνω στο πόστο μου».

Τόνισε ότι η εισήγηση γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. «Το έμαθα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου από τον κ. Χαρτσιώτη. Πάγωσα όταν το πληροφορήθηκα και δεν πήρα ιδιαίτερες απαντήσεις».

Συμπλήρωσε ότι «το 2023 έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση των άλλων επιτρόπων κρατών-μελών και εκλέγηκα στη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, το οποίο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ. Η θητεία μου ήταν από το 2023 μέχρι το 2028».

Τόνισε ότι αυτόματα χάνεται η θέση. «Έχω ενημερώσει τις Βρυξέλλες και θα ξεκινήσει νέα διαδικασία».

Η κα. Λοϊζίδου ανέφερε ότι είχε ενημερώσει την Κυβέρνηση με γραπτό υπόμνημα και πρόσθεσε ότι δεν έλαβε απαντήσεις στις επιστολές που απέστειλε. «Η απομάκρυνσή μου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λύσει».

Ακόμη, σημείωσε ότι είναι ευγνώμων που της δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρει στη χώρα.

Ερωτηθείσα για τις πιο δύσκολες υποθέσεις που χειρίστηκε, ανέφερε ότι μία εξ αυτών ήταν η υπόθεση με το μαύρο βαν, οι υποθέσεις με τη Μονή Αββακούμ, καθώς και το ζήτημα με τις κάμερες στα σχολεία.

Τέλος, ανέφερε: «Θα ήταν υποκρισία να πω ότι δεν φεύγω πικραμένη. Ωστόσο, γυρίζουμε σελίδα. Ελήφθησαν αποφάσεις και αποχωρώ θεωρώντας ότι έδωσα όλες τις δυνάμεις μου για να καθιερωθεί ο θεσμός στην κοινωνία».