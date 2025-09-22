Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε γύρω στις 23:00 η πυρκαγιά στην Αγ.Βαρβάρα.

Η φωτιά άφησε πίσω της καμένα 8 δεκάρια άγριας βλάστησης και διάσπαρτα πεύκα.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι χθες Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, 2025 και ώρα 18:45, στη περιοχή Αλμυρός της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, της επαρχίας Λευκωσίας.

Διαβάστε επίσης: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε περιοχή της Αγίας Βαρβάρας (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 άτομα του Τμήματος Δασών με 8 πυροσβεστικά οχήματα, 1 προωθητή γης και 1 βυτιοφόρο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.