Την περασμένη Τετάρτη 17/09/2025, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από χειριστή κάμερας φωτοεπισήμανσης, ότι ενώ διενεργούσε έλεγχο ταχύτητας σε δρόμο στην επαρχία Λευκωσίας, δέχθηκε επίθεση πιθανόν με πολυεργαλείο, με αποτέλεσμα να σπάσει το πίσω τζάμι του οχήματος φωτοεπισήμανσης.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Επίσης, σε έρευνα που έγινε, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος του 36χρονου, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (ψαλίδια, κατσαβίδια, πένσες, μπαλτάς, μαχαίρια). Ο 36χρονος συνελήφθη και για τα αυτόφωρα αδικήματα της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατοχής επιθετικών οργάνων και μεταφοράς μαχαιριών εκτός κατοικίας.

Η υπόθεση αναμένεται να καταχωρηθεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου.