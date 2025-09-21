Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην επαρχία Πάφου.

Η πυρκαγιά είναι μεταξύ της Πόλης Χρυσοχούς και Κρήτου Τέρρα.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, η φωτιά καίει ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή, έκτασης περίπου δύο εκτάρια.

Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά και συνδράμει με ένα όχημα το Τμήμα Δασών και ένα η Υπηρεσία Θήρας.

Γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε η πυρκαγιά να οριοθετηθεί.

