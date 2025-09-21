Εκτεταμένες ήταν οι ζημιές σε έξι ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε περιφραγμένο χώρο στην Αραδίππου λόγω πυρκαγιάς το πρωί της Κυριακής.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 11.41 σήμερα το πρωί οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας και Αθηένου ανταποκρίθηκαν με τρία οχήματα σε πυρκαγιά σε έξι ακινητοποιημένα οχήματα σε περιφραγμένο χώρο του Δήμου Αραδίππου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν και δύο οχήματα του Τμήματος Δασών, προστίθεται.

«Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:03, ενώ τα αίτια της θα εξακριβωθούν από έρευνα που θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Αστυνομία», καταλήγει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.