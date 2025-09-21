Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον χώρο της εστίασης το νέο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι αλλαγές που φέρνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ωράρια λειτουργίας και τη μετονομασία του ισχύοντος νόμου, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των επιχειρηματιών.

Μάλιστα υπάρχει έντονη ανησυχία ότι, με τις αλλαγές που επιδιώκει η Κυβέρνηση, θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών των εστιατορίων, των ταβερνών και των μπαρ, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγηθούν στο κλείσιμο μικρές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, διατυπώνεται η άποψη ότι εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι κύκλοι και «ξεπληρώνονται» προεκλογικές δεσμεύσεις από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

