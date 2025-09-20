Ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής Μονής, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία Δομής Εφηβικής Προστασίας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Μονής και παρευρέθηκαν σε αυτή μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύργου και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται επειδή, όπως ισχυρίζονται, η απόφαση για δημιουργία της Δομής λήφθηκε χωρίς να ερωτηθούν και χωρίς να ζητηθεί η άποψη των τοπικών φορέων των κοινοτήτων της περιοχής.

Ζητούν όπως παγοποιηθούν οι διαδικασίες μέχρι τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή αρχές Οκτωβρίου, ύστερα από πρόταση του προέδρου του Κινήματος Οικολόγων Σταύρου Παπαδούρη, ο οποίος και παρευρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση.