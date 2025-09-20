Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο γνωστός Λεμεσιανός Δώρος Ιερόπουλος, σε ηλικία 89 ετών. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λεμεσού αναφέρεται στο έργο του εκφράζοντας θλίψη για το θάνατο του.

«Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό για τη Λεμεσό, καθώς η συμβολή του στην πολιτιστική και κοινωνική της πορεία υπήρξε καθοριστική. Θα θυμόμαστε πάντα τη συμβολή του στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής της πόλης, το μεράκι του, την προσήλωσή του στα κοινά και την έμπνευση που έδινε μέσα από τη δράση και την προσφορά του» αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπηρέτησε για οκτώ χρόνια ως μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, και πέραν των είκοσι πέντε στο Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών. Διετέλεσε για είκοσι τέσσερα χρόνια, Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Σρι Λάνκα στην Κύπρο.

Υπηρέτησε τη Λεμεσό μέσα από την πληθώρα των ενασχολήσεών του και μέσα από τη μακροχρόνια και ακατάπαυστη δραστηριοποίησή του. Με τη συνολική του δράση, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση της κοινωνικής προσφοράς, του αθλητισμού αλλά και του πολιτισμού στην Λεμεσό.

Το 1986 εξελέγη στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού και ανέλαβε την προεδρία της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου. Είχε ενεργό ρόλο στην ίδρυση τριών σημαντικών φορέων πολιτισμού της Λεμεσού, της Ε.Θ.Α.Λ., του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού και του ραδιοφωνικού σταθμού, ΚΑΝΑΛΙ 9,86.

Υπήρξε για χρόνια Πρόεδρος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και η συνεισφορά του στο κοινό καλό συνεχίστηκε υπό την ιδιότητα του ως ενεργό μέλος και αξιωματούχος του Διεθνούς Φιλανθρωπικού Οργανισμού ROTARY.

Υπήρξε αθλητής σε ευρεία γκάμα αθλημάτων και μετά το Πανεπιστήμιο Βηρυτού, διακρίθηκε στο τένις, το οποίο προώθησε ιδιαίτερα, ιδρύοντας το Sporting Club της Λεμεσού. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε στον Άρη Λεμεσού καθώς και την Μικτή, τότε, Κύπρου. Διετέλεσε για σειρά ετών Πρόεδρος του Αθλητικού, Μουσικού και Μορφωτικού Συλλόγου ΑΡΗΣ Λεμεσού, του οποίου έχει ανακηρυχθεί επίτιμος, ισόβιος πρόεδρος.

Η κηδεία του θα τελεστεί την ερχόμενη Πέμπτη 25.09.2025 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ.Νικολάου στη Λεμεσό. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Ερυθρό Σταυρό- Κλάδος Λεμεσού και για το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου.