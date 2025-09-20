Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, μαχαιροφορίας, και κλοπής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, στις 17/09/2025, καταζητούνται τα τρία εικονιζόμενα πρόσωπα, ενώ αναζητείται το τέταρτο εικονιζόμενο πρόσωπο.

Καταζητούνται συγκεκριμένα οι:

Gurpreet Saini, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 07/04/1996, από Ινδία (Φωτογραφία αρ. 1)

Jaswinder Singh Gharu, 29 ετών, ημερομηνία γέννησης 28/12/1995, από Ινδία (Φωτογραφία αρ. 2)

Balpreet Singh Puri, 27 ετών, ημερομηνία γέννησης 04/10/1997, από Ινδία (Φωτογραφία αρ. 3)

Αναζητείται το τέταρτο πρόσωπο, αγνώστων στο παρόν στάδιο στοιχείων, εικονιζόμενο στη φωτογραφία Αρ. 4.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

