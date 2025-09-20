Σε 48ωρη αναστολή διάθεσης προϊόντων, προχωρούν τη Δευτέρα και την Τρίτη, όλα τα μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Λατομείων, ως ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης προς τα λατομεία της περιοχής Ξυλοφάγου και Ανδρολύκου, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για λήψη δραστικότερων και παρατεταμένων μέτρων.

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρεται ότι «η απόφαση για 48ωρη αναστολή διάθεσης προϊόντων λήφθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί, στο πλαίσιο στήριξης της 48ωρης απεργίας που πραγματοποιούν τα Λατομεία Ξυλοφάγου».

Προστίθεται ότι «παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων ως αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια θετικά επί των αιτημάτων, η πολυετής καθυστέρηση οφείλεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες των Βρετανικών Βάσεων».

Ο Σύνδεσμος ζητά «την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων αρχών για την εξεύρεση λύσης χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η υφιστάμενη κατάσταση προκαλεί «σοβαρές επιπτώσεις στην οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, άμεσο κίνδυνο μαζικής ανεργίας και συνολική υπονόμευση της οικονομίας, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι».

Τα Λατομεία Ξυλοφάγου, αναφέρεται, «ζητούν την υιοθέτηση μία εκ των τριών ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων, δηλαδή άμεση έγκριση της επέκτασης, βάσει της αίτησης που κατατέθηκε το 2018, σύμφωνα με το τότε καθεστώς, έγκριση για έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στη νέα αιτούμενη Λατομική Ζώνη, με βάση τα σημερινά δεδομένα και παραχώρηση νέας κατάλληλης περιοχής, προς την κατεύθυνση του buffer zone του πεδίου βολής, ως προσωρινή λύση».

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λατομείων σημειώνει ακόμα πως «η κρίση που βιώνουν τα λατομεία Ξυλοφάγου και Ανδρολύκου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαύλου κύκλου γραφειοκρατίας που πλήττει ολόκληρο τον κλάδο».

«Χρόνιες καθυστερήσεις και αδικαιολόγητη αδράνεια έχουν παγιδεύσει τις επιχειρήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους βιωσιμότητα, αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας συνολικά», προστίθεται.

Η περαιτέρω αναμονή, σημειώνεται «δεν αποτελεί επιλογή. Η 48ωρη αναστολή διάθεσης προϊόντων αποτελεί προειδοποιητική ενέργεια και εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τόσο στην περιοχή Ξυλοφάγου, όσο και στην περιοχή Ανδρολύκου, ο κλάδος θα προχωρήσει σε δραστικότερα και παρατεταμένα μέτρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ