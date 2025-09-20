Σε δράσεις σε όλα τα διαμερίσματά του καλεί το κοινό για να γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ο Δήμος Λευκωσίας μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Λευκωσίας καλεί στις 19:30 σε μια αλλιώτικη παρέλαση με πεζούς, ποδηλάτες, πατίνια, ηλεκτρικά scooters, rollers, skaters κ.α., η οποία θα ξεκινήσει από την Πλατεία Σπυριδάκι στη Λεωφόρο Μακαρίου, θα περάσει μέσα από το Εμπορικό Τρίγωνο, την οδό Αναστάσιου Λεβέντη, Πλατεία Σολωμού, Κωστάκη Παντελίδη και θα καταλήξει στο κάτω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας.

Ακολούθως, στην Πλατεία Ελευθερίας μεταξύ 20:00-22:00 θα υπάρχει μουσική από DJ, foamboard για φωτογράφιση και πινακίδα με μηνύματα για μια πιο όμορφη πόλη.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου οι δράσεις μεταφέρονται στους Άγιους Ομολογητές, οπου οι δρόμοι του ιστορικού πυρήνα κλείνουν για τα αυτοκίνητα και η περιοχή μετατρέπεται σε ένα μεγάλο δημόσιο χώρο με καλλιτεχνικές δράσεις, μουσική και δημιουργικά δρώμενα.

Σύμμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν με διάφορες και ιδέες και δράσεις, ώστε οι δρόμοι της γειτονιάς να γίνουν σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης, με δημιουργικά εργαστήρια και ενημερωτικούς περιπάτους, ποδήλατα, παιχνίδια, αγορές και τοπικά προϊόντα, φαγητό, μουσική και διασκέδαση, διαδραστικές διαδρομές, αφηγήσεις ιστοριών και ξεναγήσεις.

Οι δράσεις θα λάβουν χώρα από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 ο βράδυ, ενώ οι οδοί Μάρκου Μπότσαρη, Αντρέα Μιαούλη, Ανχιάλου, Κανάρη, Νικηταρά και η Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών θα παραμείνουν κλειστές. Θα επιτρέπεται η είσοδος σε οχήματα κατοίκων με ταχύτητα 10χλμ την ώρα.

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, σειρά παίρνει η Αγλαντζιά, με τη Λεωφόρο Κυρηνείας να κλείνει για τα αυτοκίνητα από τις 17:00 έως τις 21:00, στο τμήμα από τα φώτα του ΜΕΤΡΟ μπροστά από το σχολείο και την εκκλησία του Αποστόλου Αντρέα μέχρι και την οδό Μπουμπουλίνας.

Για τα παιδιά θα υπάρχει ζωγραφική προσώπου (face painting), πινιάτα και χορευτικές δραστηριότητες με αερόστατο, τροχό της τύχης, ζωγραφική, παιχνίδι φούσκωμα και εκτόξευση μπαλονιών (balloon blaster). Για φοιτητές και ενήλικες θα έχουμε υπαίθριο σκάκι, επιδαπέδιο παιχνίδι Jenga και Bowling.

Παράλληλα μέρος του χώρου θα μετατραπεί σε γήπεδα για τις προπονήσεις της ημέρας των Ακαδημιών ποδοσφαίρου (Galaxy), καλαθόσφαιρας (ΑΠΟΕΛ), πετόσφαιρας (βόλεϊ - Ανόρθωση Αμμόχωστο).

Στο χώρο θα στηθούν επίσης περίπτερα από το Europe Direct Λευκωσία – Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου θα δίνουν πληροφόρηση στους συμμετέχοντες για θέματα που αφορούν την ΕΕ, από την Οδική Ασφάλεια Κύπρου όπου θα δίνει διαφωτιστικό υλικό για το θέμα αυτό και από το Communications and Dissemination Climate and Atmosphere Research Center (CARE-C) - The Cyprus Institute για ενημέρωση των παρευρισκόμενων του Ευρωπαϊκού έργου ‘’ Edu4Climate’’ που συμμετέχει ο Δήμος Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατίθενται από την εταιρεία NEXT BIKE αριθμός ποδηλάτων για δωρεάν χρήση 1 ώρας για όποιον το επιθυμεί καθώς και από την εταιρεία BOLT αριθμός scooter για δωρεάν χρήση 20 λεπτών.

Παράλληλα θα υπάρχει Live Link από το Ράδιο Πρώτο.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων θα γίνει κλήρωση ενός κουπονιού αξία €500 για την αγορά ενός ποδηλάτου προσφορά του Europe Direct Λευκωσία - Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ