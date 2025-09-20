Στη σύλληψη 16χρονου, προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για εντοπισμό τραυματισμένου προσώπου, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν 41χρονο, με τραύμα στο κεφάλι.

Ο 41χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση από αριθμό προσώπων, τα οποία τον κτύπησαν. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το πρωί σήμερα ο 16χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

