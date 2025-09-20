Ισχυροί άνεμοι πνέουν από το πρωί του Σαββάτου, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου.

Στον Πρωταρά, οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν ισχυρό κυματισμό, με αποτέλεσμα σε αρκετές παραλίες να υψωθεί κόκκινη σημαία η οποία σηματοδοτεί τον κίνδυνο και την απαγόρευση της κολύμβησης λόγω επικίνδυνων συνθηκών στη θάλασσα.

Οι λουόμενοι υποχρεούνται να παραμένουν εκτός νερού για την ασφάλειά τους, ενώ οι ναυαγοσώστες είναι εκεί για να επιβάλουν την ασφάλεια του κοινού.

