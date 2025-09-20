Περισσότεροι από εκατό Κύπριοι ακαδημαϊκοί απευθύνουν κάλεσμα προς τα πανεπιστήμια της χώρας να τερματίσουν άμεσα κάθε μορφή θεσμικής συνεργασίας με ισραηλινά υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς. Στην κοινή τους ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ φέρει ευθύνη για μαζικά και ειδεχθή εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Οι πανεπιστημιακοί επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς απέναντι στη «συστηματική εξόντωση αμάχων» και στην εκτεταμένη καταστροφή υποδομών, η οποία έχει αφήσει εκτός λειτουργίας σχολεία, νοσοκομεία και πανεπιστήμια.

Η ανακοίνωση

Τα υπογράφοντα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου ζητούμε από τα πανεπιστήμιά μας να διακόψουν αμέσως κάθε θεσμική συνεργασία με υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς του Ισραήλ, το οποίο ευθύνεται για αθρόα και στυγερά εγκλήματα πολέμου, ενώ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Ως ακαδημαϊκοί δεν μπορούμε να σταθούμε αμέτοχες/οι μπροστά στη συστηματική εξολόθρευση αμάχων, στη στοχευμένη και συστηματική καταστροφή των υποδομών στη Γάζα που έχει καταστρέψει σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί, χρησιμοποιείται ο ανθρωπογενής λιμός ως πολεμικό όπλο με στόχο την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων από τη λωρίδα της Γάζας. Παρά τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου και τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, το Ισραήλ αρνείται να συμμορφωθεί. Ήδη οι επίσημοι αριθμοί καταγράφουν πάνω από 63.000 νεκρούς, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Εκθέσεις και αναφορές από αναγνωρισμένες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και από δημοσιογραφική έρευνα, τεκμηριώνουν ότι ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρείες στο Ισραήλ είναι συνεργοί σε αυτές τις παραβιάσεις είτε μέσω στρατιωτικών ερευνών, είτε διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στους μηχανισμούς κατοχής, επιτήρησης και κρατικής βίας.

Συνεπώς, απαιτούμε από τα κυπριακά πανεπιστήμια να σταματήσουν αμέσως κάθε θεσμική συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ καθώς και με τα ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ισραήλ που εκτελούν συμβόλαια με τον IDF ή που συνεργάζονται με τον IDF σε επιχειρησιακά ζητήματα. Ζητούμε τα πανεπιστήμιά μας να ακολουθήσουν αντίστοιχες ενέργειες από ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Υπογράφουν (αλφαβητικά):

1. Μιχαηλάγγελος Αναστασίου, Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

2. Χρήστος Αντρέεβ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

3. Σπύρος Αρμοστής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

4. Αλεξία Αχιλλέως, Ερευνητική Συνεργάτιδα, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

5. Στέλλα Αχιλλέως, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

6. Αυξέντης Αυξεντίου, Λέκτορας, Τμήμα Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

7. Fabienne Baider, Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

8. Αθηνά Βαλδραμίδου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

9. Γιώργος Βενιζέλος, Λέκτορας, Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

10. Σάρα Μαρίζα Βρυωνίδη, Ερευνητική Συνεργάτιδα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

11. Rowena Burlenghi, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ιταλική Γλώσσα, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

12. Γιώργος Γαδανάκης, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13. Τζιοβάνης Γεωργάκης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

14. Βάσω Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

15. Πέτρος Γιαννούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Διοίκησης, Τουρισμού και Φιλοξενίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

16. Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

17. Ζέλεια Γρηγορίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

18. Κυριάκος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

19. Λουκία Δημητρίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick

20. Federica Di Biase, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου

21. Eren Duzgun, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

22. Ελλάδα Ευαγγέλου, Ερευνητική Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Κύπρου & CYENS

23. Μαρία Ευαγόρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

24. Εύη Ευτυχίου, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

25. Ilaria Geddes, Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

26. Düriye Gökcebag, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστημίου Κύπρου

27. Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, Ερευνητικός Συνεργάτης, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

28. Gaia Zaccagni, Ειδική Επιστήμονας, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

29. Ιάσων Ζιρώ, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

30. Μαρία Ηλιοφώτου, Καθηγήτρια,Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

31. Στέλιος Ηρακλέους, Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

32. Στυλιανός Ηροδότου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick

33. Πόπη Ιακώβου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

34. Έλενα Ιωαννίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

35. Μαρία Ιωάννου, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

36. Ειρήνη Καδιανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

37. Χριστίνα Καϊλή, Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

38. Νάγια Καμένου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

39. Σταύρος Σταύρου Καραγιάννη, Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

40. Μαρία Καραμανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

41. Κατερίνα Καρατάσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick

42. Γεώργιος Κάρτσακας, Part-time faculty, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

43. Μαριλένα Καρυολαίμου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

44. Γιώργος Κατάλιακος, Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

45. Μάριος Κιττένης, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Frederick

46. Ιωσήφ Κόβρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

47. Εύα Κοραή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

48. Παναγιώτης Κοσμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

49. Πέτρος Κοσμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

50. Θεόδωρος Κούρος, Λέκτορας, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

51. Μαριάννα Κυπριανού, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

52. Αγγέλα Κυριάκου Πέτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

53. Χρίστος Σ. Κυριάκου, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

54. Κώστας Κωνσταντινίδης, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

55. Άντρη Χ. Κωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick

56. Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

57. Λάμπρος Λαμπριανού, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

58. James Little, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

59. Ελένη Λοΐζου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

60. Μαρία Μαργαρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

61. Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Frederick

62. Σάββας Μαυροματίδης, Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

63. Μαρκέλλα Μενοίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

64. Ευγενία Μεσαρίτου, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

65. Δήμητρα Μηλιώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

66. Μιχάλης Μιχαήλ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

67. Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

68. Παναγιώτης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Frederick

69. Νίκος Μούδουρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

70. Μιχάλης Μούτσελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

71. Αντώνης Μπαλασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

72. Pedro Jesús Molina Muñoz, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

73. Ευτυχία Μυλωνά, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

74. Γιάννης Μυράλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

75. Κλεάνθης Νεοκλέους, Συντονιστής Ερευνητικής Ομάδας, CYENS

76. Μαρίνα Νεοφύτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

77. Ελένη Νικηφόρου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

78. Συμεών Νικολιδάκης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

79. Αναστασία Νικολοπούλου, Πρώην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

80. Ιωάννης Νταλιάνης, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

81. Χρίστος Ξενοφώντος, Part-time faculty, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

82. Κωνσταντίνος Οικονομίδης, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Frederick

83. Άγγελος Παναγίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

84. Αντρέας Παναγίδης, Yποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

85. Όμηρος Παναγίδης, Αναπληρωτής Καθηγητης, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

86. Φοίβος Παναγιωτίδης, Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

87. Αλεξία Παναγιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

88. Αντρέας Παναγιώτου, Επισκέπτης Καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Frederick

89. Μαρία Παναγοπούλου, Ερευνήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

90. Ρίτα Παναούρα, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick

91. Βενετία Παπά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

92. Γιάννης Παπαδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

93. Ντέλης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Frederick

94. Άννα Παπαδοπούλου, Part-time faculty, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

95. Μαντώ Παπαδοπούλου, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου

96. Μαριάννα Παπαστεφάνου, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

97. Ελένη Πασιά, Μεταδιδακτορική Ερευνητική Συνεργάτιδα/Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

98. Χάρης Πελλαπαϊσιώτης, Ακαδημαϊκός, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

99. Νικόλας Περέντος, Επίκουρος Καθηγητής, Κτηνιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

100. Βίκυ Περικλέους, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

101. Εύα Πεττεμερίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

102. Αγγέλα Κυριάκου Πέτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

103. Μιχάλης Πέτρου, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Περιβάλλοντος,Πανεπιστήμιο Κύπρου

104. Φρίξος Πέτρου, Διδακτορικός Φοιτητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

105. Βασιλική Πέτσα, Μέλος ΣΕΠ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

106. Μάριος Πουρκός, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λεμεσού

107. Ana Ricchiardi, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο

Κύπρου

108. Ευφροσύνη Ρούσσου, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

109. Λέανδρος Σαββίδης, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

110. Christine Savvidou, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

111. Stefan August Schlaefli, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

112. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

113. Σπύρος Σπύρου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

114. Παναγιώτης Σταυρινίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

115. Σοφία Σταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

116. Σωκράτης Στρατής, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

117. Σιμώνη Συμεωνίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

118. Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόγραμμα Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

119. Σταύρος Τομπάζος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

120. Hanan Toukan, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού – Mediterraneo

121. Τερέζα Τούρβα, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Κύπρου

122. Δημήτρης Τριμιθιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

123. Νίκος Τριμικλινιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

124. Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

125. Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

126. Νίκος Φιλίππου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

127. Σταυρούλα Φιλίππου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

128. Λέανδρος Φίσερ, Λέκτορας, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού – Mediterraneo

129. Σεβίνα Φλωρίδου, Αρχιτέκτονας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

130. Ελένη Φτιάκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

131. Αγάθη Χαραλάμπους, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

132. Γιώργος Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

133. Χρίστος Χατζηιωάννου, Εντεταλμένος Διδάσκων Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

134. Νικόλας Χατζηπαντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

135. Εύη Χατζηπαύλου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

136. Μαρία Χατζηπαύλου, Ακαδημαϊκός-επαγγελματίας στην επίλυση συγκρούσεων, συνταξιούχος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου

137. Γιώργος Χατζηχρίστου, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

138. Γιάννης Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

139. Αντωνία Χρίστου, Ερευνητική Συνεργάτιδα και υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

140. Μιράντα Χρίστου, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

141. Άντρια Χριστοφίδου, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

142. Μάγδα Ψυχουδάκη, Ειδική Επιστήμονας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πηγές:

Amnesty International (2024). Amnesty International investigation concludes Israel is

committing genocide against Palestinians in Gaza.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-

israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/

International Association of Genocide Scholars (2025) Resolution on Gaza.

https://genocidescholars.org/wp-content/uploads/2025/08/IAGS-Resolution-on-Gaza-FINAL.pdf

Oxfam (2025). Starvation as a weapon of war being used against Gaza civilians.

https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/starvation-as-weapon-of-war-being-

used-against-gaza-civilians/

Qumsiyeh, M., & Banat, S. (2024). Scholasticide: The ongoing colonial attack on Palestinian Higher Education. Science for the People, 26(3), 20-23.

https://www.palestinenature.org/research/SftQumsiyeh-Banat.pdf#

Save the Children (2024). Education under attack in Gaza: Nearly 90% school buildings

damaged or destroyed.

https://www.savethechildren.net/blog/education-under-attack-gaza-nearly-90-school-

buildings-damaged-or-destroyed

The Independent International Commission of Inquiry on the occupied Palestinian territory (2025). Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf

UNICEF (2025). More than 5,000 children diagnosed with malnutrition in the Gaza Strip in May. https://www.unicef.org/press-releases/more-5000-children-diagnosed-

malnutrition-gaza-strip-may

United Nations (2024). Gaza: UN experts decry ‘systemic obliteration’ of education system. UN News. https://news.un.org/en/story/2024/04/1148716

Universities that have suspended collaborations with Israel:

70 universities in Spain https://www.crue.org/en/2024/05/crue-statement-on-the-violent-situation-in-gaza/

5 universities in Norway

https://bdsmovement.net/news/five-norwegian-universities-cut-ties-with-israel-over-gaza-genocide

University Ghent https://www.reuters.com/world/europe/belgiums-ghent-university-severs-ties-with-all-israeli-universities-2024-05-31/

University of Utrecht https://www.uu.nl/en/news/utrecht-university-will-not-enter-into-any-new-collaborations-with-israeli-organizations-until

Trinity College Dublin

https://www.irishtimes.com/ireland/education/2025/06/04/trinity-college-dublin-board-votes-to-cut-ties-with-israeli-universities-and-companies/