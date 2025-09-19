Η ασφάλεια των φραγμάτων της Κύπρου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και μελετών για τη συντήρηση των φραγμάτων.

Σημειώνει ότι αυτό αποτυπώνεται από μια σειρά ενεργειών όπως η ενίσχυση της στελέχωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας Φραγμάτων στο ΤΑΥ, η ανάθεση εξειδικευμένων μελετών σε ειδικούς εμπειρογνώμονες και η αύξηση των κονδυλίων για συντήρηση των φραγμάτων στον Προϋπολογισμό.

Αναφέρει, επίσης, ότι την τελευταία δεκαετία διατέθηκαν σχεδόν €2 εκατ. για συντηρήσεις, ενώ για την περίοδο 2025–2027 έχουν δεσμευθεί πέραν των €2,8 εκατ. για στοχευμένα έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εργασίες στεγάνωσης και αποκατάστασης, καθώς και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης.

Σημειώνει πως λόγω της παγοποίησης των προσλήψεων που επιβλήθηκε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταφοράς της γνώσης και της εμπειρίας παλαιότερων στελεχών του ΤΑΥ, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή τόσο στη φάση κατασκευής των φραγμάτων όσο και στη φάση λειτουργίας και συντήρησης τους.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι παρά τις δυσκολίες στελέχωσης που προκλήθηκαν συνεπεία των όσων έγιναν τα προηγούμενα έτη, το ΤΑΥ έχει ήδη ενισχύσει την Υπηρεσία Ασφάλειας Φραγμάτων και αξιοποιεί τόσο ίδιο προσωπικό όσο και εξειδικευμένους εργολάβους, ώστε όλα τα έργα να υλοποιούνται με ασφάλεια και τεχνογνωσία.

Περαιτέρω, προσθέτει, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περαιτέρω πρόσληψης προσωπικού για ενίσχυση της Υπηρεσίας τόσο σε εργατικό όσο και σε επιστημονικό δυναμικό.

Επιπλέον, αναφέρει το ΤΑΥ, έχουν δοθεί οδηγίες όπως γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της συσσωρευμένης εμπειρίας των παλαιότερων στελεχών του ΤΑΥ, τόσο με ανάθεση εκπόνησης ειδικών εκθέσεων όσο και με δράσεις εκπαίδευσης υφιστάμενου προσωπικού.

Το ΤΑΥ και το ΥΓΑΑΠ επαναβεβαιώνουν ότι η ασφάλεια των φραγμάτων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται σε συνεχή βάση.

«Την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη διάφορες εργασίες συντήρησης οι οποίες υλοποιούνται με επιστημονική τεκμηρίωση και διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση όλων των κρίσιμων παρεμβάσεων εντός χρονοδιαγραμμάτων και η καθιέρωση μόνιμου ετήσιου προγράμματος προληπτικής συντήρησης», προσθέτει.

Το ΤΑΥ αναφέρει, τέλος, ότι παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση του έργου του και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει με διαφάνεια και συνέπεια την αποστολή του: τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων της Κύπρου καθώς και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση όλων των απαιτούμενων υποδομών για την αξιοποίηση τους.