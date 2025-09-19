Πρωτοφανής και εκτός των εργασιακών θεσμίων η μη ενημέρωση για τη μεταφορά Πυροσβεστικής και Τμήματος Δασών στο ΥΠΕΣ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΔΥ, προσθέτοντας, παράλληλα, ότι αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προώθησης μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών.

«Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η ΠΑΣΥΔΥ είναι ο κατ’ εξοχήν συνδικαλιστικός φορέας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών και την Πολιτική Άμυνα, δεν έτυχε καμίας προηγούμενης ενημέρωσης για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τη μεταφορά της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών», σημειώνει.

Ανεξάρτητα, αναφέρει η ΠΑΣΥΔΥ, από το αν η απόφαση αυτή ενδεχομένως να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, «το γεγονός ότι πληροφορηθήκαμε για το θέμα από τα ΜΜΕ και δεν προηγήθηκε καμία ενημέρωση από την επίσημη πλευρά και συζήτηση, είναι πρωτόγνωρο και κινείται εκτός των εργασιακών θεσμίων και του πνεύματος της νενομισμένης διαβούλευσης, γι’ αυτό και φυσιολογικά έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων».

«Πολύ δε περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά Υπηρεσιών, κάποιες μάλιστα κατά το ήμισυ, κάτω από τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εγείρει ζητήματα καίριας σημασίας ως προς τη λειτουργικότητα, τη δομή και την ιεραρχία που θα δημιουργηθεί και που ενδεχομένως να επηρεάζουν εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων», προσθέτει.

Υπό το φως των πιο πάνω, η ΠΑΣΥΔΥ υπογραμμίζει την ανάγκη για θεσμοθετημένη διαβούλευση, με τη συμμετοχή της ΠΑΣΥΔΥ και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των άμεσα εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

«Είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών. Την ίδια όμως στιγμή θεωρούμε αυτονόητο ότι πριν τις οποιεσδήποτε εξαγγελίες θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση, τόσο των Διευθύνσεων των επηρεαζόμενων Υπηρεσιών, όσο και της συνδικαλιστικής τους Οργάνωσης», σημειώνει.

Η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει, τέλος, ότι έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση της προωθούμενης μεταρρύθμισης και είναι έτοιμη να καταθέσει προτάσεις, στο πλαίσιο του διαλόγου με την επίσημη πλευρά.

