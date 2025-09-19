Η Ινδία ενισχύει τους δεσμούς της με την Κύπρο στον τομέα της άμυνας, καθώς την Κυριακή αναμένεται η άφιξη του κατευθυνόμενων πυραύλων φρεγάτα INS Trikand στο λιμάνι της Λεμεσού, όπου θα παραμείνει έως την Τετάρτη.

Η επίσκεψη του πλοίου έρχεται σε συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στην Κύπρο τον Ιούνιο, όταν οι δύο χώρες συμφώνησαν σε τετραετές σχέδιο δράσης για διεύρυνση της συνεργασίας σε άμυνα, εκπαίδευση και θαλάσσια ασφάλεια.





⚓🇮🇳 INS Trikand Open for Visitors! 🇨🇾⚓



Step aboard one of India’s frontline stealth frigates and witness cutting-edge naval engineering.



📅 Tuesday, 23 September 2025

🕙 10:00 AM – 5:00 PM

📍 East Quay, DP World Terminal, Limassol Port (https://t.co/4FoX1ZL1y3)



🔗 Register… pic.twitter.com/dmaFcuTezJ — India 🇮🇳 in Republic of Cyprus 🇨🇾 (@HCI_Nicosia) September 16, 2025

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Λεμεσό, το πλήρωμα του πλοίου θα συμμετάσχει σε σειρά επαγγελματικών και διπλωματικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων συνάντηση με τον διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού Κύπρου, Υποναύαρχο Μηνά Σολομωνίδη, καθώς και δεξίωση που θα παραθέσει ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στη Λευκωσία.

Την Τρίτη (10:00 – 17:00) το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί το πλοίο σε ανοικτή ημέρα γνωριμίας, ενώ την Τετάρτη η φρεγάτα θα συμμετάσχει με το Πολεμικό Ναυτικό Κύπρου σε άσκηση Passex, που στοχεύει στη βελτίωση του συντονισμού και την ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας.

Ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας σημείωσε ότι η επίσκεψη αντικατοπτρίζει τη «διαρκή φιλία» ανάμεσα στις δύο χώρες και οικοδομεί πάνω σε κοινές αξίες δημοκρατίας, θαλάσσιας ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης.

Το INS Trikand, κλάσης Talwar, εντάχθηκε στο ινδικό Πολεμικό Ναυτικό το 2013. Έχει μήκος 124 μέτρα, πλήρωμα 180 ατόμων, και είναι εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους BrahMos, τεχνολογία stealth και ελικόπτερο Kamov Ka-31, γεγονός που του προσδίδει προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και αντιαποβατικού πολέμου.

Η φρεγάτα έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ναυτικές ασκήσεις και ανθρωπιστικές αποστολές στον Ινδικό Ωκεανό. Πιο πρόσφατα έλαβε μέρος στη μεγάλη πολυεθνική άσκηση Bright Star στην Αίγυπτο (27 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου).