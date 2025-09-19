Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στον διακεκριμένο Δρ. Νίκο Λυγερό διοργανώνεται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στο Λεβέντειο Αμφιθέατρο.

Η αφορμή είναι η σπουδαία επίτευξη των 100.000 έργων, ένα ορόσημο που αποτυπώνει τη συνεχή αφοσίωση του Δρ. Λυγερού στη διάδοση της γνώσης και την προσφορά του στην Ανθρωπότητα.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια στιγμή τιμής και αναγνώρισης του πνευματικού έργου του, ενώ η παρουσία φίλων, συνεργατών και ευρύτερου κοινού αναμένεται να προσδώσει ξεχωριστό κύρος στη βραδιά.

Προσέλευση: 18:30

Έναρξη: 19:00

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μια ευκαιρία για όσους επιθυμούν να τιμήσουν από κοντά τον άνθρωπο που με το έργο του έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πνευματική και κοινωνική ζωή.





