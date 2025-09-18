Κραυγαλέες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού αναδείχθηκαν για ακόμη μία φορά ενώπιον της Βουλής, σε σχέση με τη φονική πυρκαγιά που κατέκαψε την ορεινή Λεμεσό.

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, έλλειψη συντονισμού και απουσία της πολιτείας, άφησαν στο έλεος του Θεού μαθητές στη κατασκήνωση της Λόφου.

Δύο μήνες μετά, η ασυνεννοησία συνεχίζεται, αυτή τη φορά με τα αντιπλημμυρικά έργα.

Έντονες ανησυχίες του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πυροδότησε η μεταρρύθμιση του ΥΠΕΣ.

Στο παρα πέντε και από τύχη σώθηκαν τα παιδιά της κατασκήνωσης στη Λόφου, τη μέρα της φονικής πυρκαγιάς, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Μέσης Εκπαίδευσης, στην κοινή συνεδρία των επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Βουλής.

«Αν έκανα λάθος θα πηγαίναμε στις φωτιές»

«Δεν είχαμε μέσο μετακίνησης. Στις 17:47 μας ενημέρωσε η Πολιτική Άμυνα ότι θα υπάρξει μεταφορικό μέσο. Μετά από 20 λεπτά μας κάλεσε ο κοινοτάρχης και μας ενημέρωσε ότι το λεωφορείο στάλθηκε αλλού. Με κατοίκους μετακινήσαμε τα παιδιά στον χώρο της Άλασσας. Η ώρα 20:00 κάηκε ο χώρος που βρισκόμασταν. Αν εγώ επέλεγα να πάμε προς λάθος κατεύθυνση θα πηγαίναμε προς τις φωτιές. Στις 22:30 εκδόθηκε η πρώτη ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας για εκκένωση των χωριών και της Λόφου. Είπε ο Λοϊζος Κωνσταντίνου. Πρόεδρος της Μέσης Εκπαίδευσης

Με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι μέχρι και σήμερα η πολιτεία παραμένει απούσα.

«Θα σας ενημερώσουμε»

Λ. Κωνσταντίνου: «Εκείνη την ώρα νιώσαμε ότι εκεί που χρειαζόμασταν τη στήριξη της πολιτείας δεν την είχαμε».

Παρά την προσπάθειά μου να έρθω σε επαφή με την Πολιτική Άμυνα, μετά την πυρκαγιά, για μία συνάντηση, μου απάντησαν στείλτε μας το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε.

Ε. Ηλία - ΓΔ ΥΠΕΣ: «Δεν είδαμε οτιδήποτε το οποίο έπρεπε να κάνει η Πολιτική Άμυνα και δεν το έκανε. Θα επανέλθουμε με λεπτομερείς αναφορές για το συγκεκριμένο περιστατικό».

Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε αναφορά του Εκπροσώπου της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων.

«Πέντε ώρες μετά»

«Η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ως υπηρεσία ήταν γύρω στα 17.00. Τα ασθενοφόρα ήταν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή, όμως η ενεργοποίηση του σχεδίου ήταν μετά τις 17:00». Ανέφερε ο εκ. τύπου της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων Θεοδόση Θεοδοσίου.

Οι αποκαλύψεις για την έλλειψη συντονισμού, δεν περιορίστηκαν μόνο στη διαχείριση της Πυρκαγιάς.

Δύο μήνες μετά, Επίτροπος Περιβάλλοντος και Υπουργείο Γεωργίας δεν κατάφεραν να συζητήσουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

«Σοβαρή δίαβρωση»

«Υπάρχει διάβρωση στη περιοχή και το ενδεχόμενο κατολισθήσεων με τις πρώτες βροχές, είναι σοβαρό. Θα γεμίσουν τα ρέματα και οι ποταμοί με λάσπη, δεν αποκλείεται να φτάσει λάσπη και στο φράγμα του Κούρη. Δεν γνωρίζω ακόμα τα μέτρα που θα αναληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος». Τόνισε η Επ. Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδωσίου

«Αδυνατώ να κατανοήσω πώς για το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος, θεσμικά δεν έχουν συναντηθεί η Επίτροπος Περιβάλλοντος με την αρμόδια Υπουργό Γεωργίας». Είπε ο Άριστος Δαμιανου.

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, ανέφερε πως γίνονται μετ’ εμποδίων.

«Εμπόδια για τα αντιπλημμυρικά»

«Η υλοποίηση των έργων αντιμετωπίζει σοβαρό εμπόδιο, καθώς κατά την τοπογραφική αποτύπωση από το ΤΑΥ διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των επίσημων κτηματολογικών στοιχείων και της πραγματικής, επιτόπιας θέσης των υδατορεμάτων». Επίσημανε ο Ανδρέας Γρηγορίου

«Αν έχουμε βροχές πριν τον Οκτώβρη, πάλι θα τρέχετε». Είπε ο Ν. Κέττηρος - ΔΥΣΗ

«Mακάρι να βρέξει και δεν θα τρέχουμε». Απάντησε Ανδρέας Γρηγορίου

Το ΤΑΥ απέστειλε επιστολή στο Κτηματολόγιο αιτούμενο επίταξη ιδιωτικής περιουσίας.

«Έντονες ανησυχίες για απόφαση υπουργικού»

«Έντονη συζήτηση προκάλεσε και η απόφαση του Υπουργικού για την ένταξη των δασοπυροσβεστών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κάτω από το Υπ. Εσωτερικών. Με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάββα Ιεζεκιήλ να κάνει λόγο για πιθανή διάσπαση του Τμήματος».

«Καταλάβαμε ότι οι Αρμόδιοι των Υπηρεσιών δεν ήταν ενήμεροι. Η δημιουργία αυτού του Υπερυπουργείου θυμίζει άλλες εποχές. Δήλωσε ο Νίκος Κέττηρος.

«Όλοι ανεξαιρέτως οι αρμόδιοι δήλωσαν άγνοια τούτο από μόνο του αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση προχώρησε σε ακόμη μία εξαγγελία». Δήλωσε η Μαρίνα Νικολάου

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκο Ηλία, η απόφαση του Υπουργικού είναι αδρομερής όπως την χαρακτήρισε, και θα ακολουθηθούν όλες οι ενέργειες για την υλοποίηση της.