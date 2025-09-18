Πρέπει να επιμείνουν στον κανονισμό για το άμεσο εμπόριο με την ΕΕ, ανέφερε ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος «πρόεδρος», Τουφάν Ερχιουρμάν λέγοντας ότι υπήρχαν τρεις κανονισμοί στις σχέσεις με την ΕΕ: ο κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή, ο κανονισμός για τη οικονομική βοήθεια και ο κανονισμός για το άμεσο εμπόριο.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε συνάντησή του με ομάδα οικονομολόγων στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρθηκε στις σχέσεις της «προεδρίας» με την οικονομία, σημειώνοντας ότι η «τδβκ» είναι ένα μη αναγνωρισμένο κράτος. «Είμαστε ένα μη αναγνωρισμένο κράτος και πρέπει να διεξάγουμε όλες τις εξωτερικές μας σχέσεις μέσω του προέδρου. Ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας μας καθορίζεται από αυτές τις εξωτερικές σχέσεις. Διαμορφώνεται από τις σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ο τουρισμός και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξεχωρίζουν στις κύριες πηγές της οικονομίας. Με άλλα λόγια, τόσο η οικονομία μας όσο και οι ευκαιρίες ανάπτυξης συνδέονται άμεσα με τον έξω κόσμο», είπε.

Για τους τρεις κανονισμούς με την ΕΕ, ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι πριν τα δημοψηφίσματα του 2004, θεωρούνταν ένα είδος «δέσμευσης». Είπε ότι οι κανονισμοί για την Πράσινη Γραμμή και την οικονομική βοήθεια τέθηκαν σε ισχύ. «Ωστόσο, μετά την ένταξή τους (της ΚΔ) στην ΕΕ, ο κανονισμός για το άμεσο εμπόριο τέθηκε υπό αμφισβήτηση και δεν τέθηκε σε ισχύ. Ο κανονισμός για την οικονομική βοήθεια, ωστόσο, σχεδόν ανατράπηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας κινήσεων του Χριστοδουλίδη», υποστήριξε αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ανέφερε επίσης ότι στην «προεδρία» ανήκει η εξουσία για τη διασφάλιση της συνέχισης του κανονισμού για την οικονομική βοήθεια και ότι τα έσοδα θα δοθούν εκεί που πρέπει.

«Μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή δείχνουν ότι ο δείκτης κάλυψης εξαγωγών-εισαγωγών της τδβκ είναι μόνο 6%. Πρόκειται για πολύ χαμηλό δείκτη. Αυτός ο δείκτης είναι περίπου 35-40% για τις νησιωτικές οικονομίες», είπε.

Από αυτό το 6% των εξαγωγών, πρόσθεσε, «το 72% πηγαίνει στη Δημοκρατία της Τουρκίας, το 10% στο νότο μέσω του κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή και το υπόλοιπο πηγαίνει σε άλλες χώρες».

Με άλλα λόγια, συμπλήρωσε, «αν και ο κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή αντιπροσωπεύει μόνο το 10%, κατατάσσεται δεύτερος στις εξαγωγές. Ενώ υπάρχουν προβλήματα με τον κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή που παραμένουν άλυτα, υπάρχουν και προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά. Η προεδρία είναι η αρχή που θα πρέπει να επιμείνει στον κανονισμό για το άμεσο εμπόριο».

Όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι για οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα, τα ζητήματα θα πρέπει να καθορίζονται απευθείας σε «προεδρικό επίπεδο» λέγοντας πως λόγω του συστήματος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η αρχή της αμοιβαιότητας επιτρέπει μια τέτοια επικοινωνία. «Επομένως, πιστεύω ότι η Προεδρία είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτές τις σχέσεις με τη Δημοκρατία της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Ερχιουρμάν είπε επίσης ότι το ζήτημα της ακίνητης περιουσίας είναι κεντρικό ζήτημα στην οικονομία, σημειώνοντας ότι η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ιδρύθηκε το 2005 υπό την «προεδρία» κι αυτή είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.

«Θα εργαζόμαστε μέρα νύχτα για μια χώρα όπου η σκληρή δουλειά ανταμείβεται και όλοι ζουν μια ζωή άξια ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Θα αποτρέψουν, συνέχισε, τον παραμερισμό παραγωγών, βιομηχάνων, επαγγελματιών του τουρισμού και των εμπόρων στα κατεχόμενα «από άνισες και αθέμιτες πρακτικές και κανονισμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό». «Θα σταθούμε στα δικά μας πόδια, θα παράγουμε μαζί, θα δημιουργήσουμε μαζί την πίτα και θα τη μοιραστούμε δίκαια μαζί», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ