Το μέλλον των Λατομείων της περιοχής Ξυλοφάγου, θα εξεταστεί μετά την έναρξη της Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης, αναφέρουν σε γραπτή δήλωση τους οι Βρετανικές Βάσεις, με αφορμή την απεργία στην οποία κατήλθαν από σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα Λατομεία, τα οποία δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων των Βάσεων.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «συμφωνήσαμε με την Κυπριακή Δημοκρατία ότι το μέλλον του Λατομείου θα εξεταστεί μετά την έναρξη της Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης (NMD)».

Βρισκόμαστε, συνεχίζει η ανακοίνωση «στα τελικά στάδια εξέτασης των αντιρρήσεων σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες».

Υπενθυμίζεται ότι οι περίπου 80 εργαζόμενοι στα Λατομεία Ξυλοφάγου, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, κατήλθαν σε απεργία διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι δεν επεκτείνεται η λατομική ζώνη της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Λατομείων της περιοχής Ξυλοφάγου «μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια στασιμότητας, αβεβαιότητας και ανεξήγητων καθυστερήσεων, τα λατομεία, αρχίζουν από σήμερα κινητοποιήσεις ως ένδειξη διαμαρτυρίας και απόγνωσης».

Προστίθεται ακόμα πως «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από το 2018 για επέκταση της Λατομικής Ζώνης Ξυλοφάγου, το αίτημά μας παραμένει σε εκκρεμότητα. Μας ζητείται πλέον να αναμένουμε ακόμη 2-3 έτη, τη στιγμή που τα αποθέματα εξαντλούνται, το προσωπικό απειλείται με μαζική ανεργία και η τοπική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι».

