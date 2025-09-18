Το σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Εκπαίδευσης και Αγωγής (eΔΕΑ) προσφέρει ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των δεδομένων, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση του συστήματος την Πέμπτη.

Όπως σημείωσε η Υπουργός, βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του σχολείου, πολυεπίπεδα και σφαιρικά. "Μέρος της προσπάθειας που καταβάλλουμε αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όσο και τις διαδικασίες", είπε.

Χαρακτήρισε την eΔΕΑ ως "έργο κομβικής σημασίας, σε οριζόντιο επίπεδο", το οποίο ήδη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο αγγίζει όλους: μαθητές και μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και τη διοίκηση του Υπουργείου μας. Ήδη το 60% των γονέων είχαν εμπειρία και επαφή με το έργο αυτό", ανέφερε.

Η Υπουργός σημείωσε ότι με το eΔΕΑ προσφέρεται ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μειώνεται η γραφειοκρατία και ενισχύεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία των δεδομένων. "Για πρώτη φορά, όλες οι διαδικασίες συγκεντρώνονται σε μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση ενιαία δεδομένα", υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, για τους πολίτες, το eΔΕΑ σημαίνει απλούστευση σε ηλεκτρονικές εγγραφές και αιτήσεις, άμεση πληροφόρηση για το πρόγραμμα, τις εργασίες και τις εξετάσεις των παιδιών τους, άμεση ενημέρωση για τις απουσίες και υποστήριξη σε αιτήματα ειδικής αγωγής και διαχείριση περιστατικών βίας.

Για τους εκπαιδευτικούς, το eΔΕΑ δημιουργεί ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ, με ενιαίο λογαριασμό πρόσβασης σε όλες τις εφαρμογές, ηλεκτρονικό ατομικό δελτίο, διαχείριση τοποθετήσεων και αδειών και αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις.

"Η πλατφόρμα αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνολογικό έργο. Είναι μια επένδυση στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη. Είναι το εργαλείο με το οποίο το σχολείο, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πιο κοντά", συνέχισε η Υπουργός, λέγοντας ότι "προωθούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένα σύστημα το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των διοικητικών διαδικασιών και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας".

Καταληκτικά, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι προχωρούμε προς την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σταδιακά, "με αποφασιστικότητα και συνέπεια. Με σταθερό στόχο το σύγχρονο, προσβάσιμο και αποτελεσματικό για όλους σχολείο".

