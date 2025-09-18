Το Διοικητικό Εφετείο με απόφασή του επικύρωσε απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου να απορρίψει αίτημα ασυνόδευτου ανήλικου από τη Σομαλία για παραχώρηση διεθνούς προστασίας, ο οποίος κατά τον χρόνο εξέτασης της υπόθεσης ενώπιον του, είχε ενηλικιωθεί.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Διοικητικό Εφετείο, επικαλούμενο νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή του ημερ. 16.9.25, επικύρωσε απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου να απορρίψει αίτημα ασυνόδευτου ανήλικου από τη Σομαλία για παραχώρηση διεθνούς προστασίας, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, κατά τον χρόνο εξέτασης της υπόθεσης ενώπιον του, είχε ενηλικιωθεί.

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο είχε αρχικά ακυρώσει την απόφαση της Διοίκησης, καθότι είχε κρίνει ότι η συνέντευξη ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου δεν ήταν παιδοκεντρική. Παρά ταύτα, το Πρωτόδικο Δικαστήριο προχώρησε και έλαβε υπόψιν του επικαιροποιημένα στοιχεία για τη χώρα καταγωγής του αιτητή και κατέληξε να απορρίψει την προσφυγή του αιτητή, καθότι δεν υφίστατο κίνδυνος δίωξης στη χώρα καταγωγής του.

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο δύναται να απορρίψει αίτηση ασύλου, ακόμη και αν κατά τον χρόνο εξέτασης της από τη Διοίκηση, αυτή θα μπορούσε να είχε εγκριθεί, καθότι ο έλεγχος ενώπιον του διενεργείται στη βάση επικαιροποιημένων στοιχείων και ο έλεγχος ορθότητας απαιτεί την πλήρη και ουσιαστική εξέταση του αιτήματος ασύλου από το «Δικαστήριο ουσίας».

Το Δικαστήριο ανέφερε σχετικά: «Εάν, επί παραδείγματι, κατά το στάδιο της διοικητικής εξέτασης η χώρα καταγωγής του αιτούντος δεν ήταν ασφαλής, αλλά κατέστη ασφαλής στο στάδιο της επί της ουσίας δικαστικής εξέτασης, αυτό το στοιχείο δεν δύναται να αγνοηθεί. Όπως, βεβαίως, ούτε η αντίστροφη περίπτωση. Το ζητούμενο είναι πάντα η διαπίστωση εφεξής ανάγκης παροχής διεθνούς προστασίας λόγω κινδύνου δίωξης.»

Περαιτέρω, το Εφετείο ανέφερε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση διενέργειας εκ νέου συνέντευξής του Εφεσείοντα, όταν κριθεί πλημμελής η συνέντευξη που έδωσε ενώπιον της Διοίκησης. Ιδιαίτερα, το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν οφείλει να διεξαγάγει και προφορική συνέντευξη του Εφεσείοντα προς περαιτέρω διακρίβωση της αξιοπιστίας του όταν ο αιτητής διεθνούς προστασίας, με όσα υποστηρίζει στις γραπτές του αγορεύσεις, μέσω των οποίων πραγμάτωσε και το δικαίωμα ακρόασης του ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν τεκμηριώνει καν εκ πρώτης όψεως κίνδυνο δίωξής του. Ούτε είχε υποχρέωση το Πρωτόδικο Δικαστήριο να ακολουθήσει τις ίδιες διαδικασίες όπως ενώπιον της Διοίκησης κατά την από πλευράς του εξέταση της αίτησης.

Τέλος, το Εφετείο έκρινε ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας του αιτητή προϋποθέτει, καταρχάς, την προβολή εκ πρώτης όψεως βάσιμου λόγου φόβου δίωξης, με τις κατάλληλες επεξηγήσεις περί τούτου. Δηλαδή, ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκε η Πηνελόπη Χαραλάμπους, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ