Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διαψεύδει το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Χαραυγή», το οποίο κάνει λόγο για λήψη πολιτικής απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, για την ικανοποίηση του αιτήματος Β’ κατανομής για Κύπριους φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το ΥΠΑΝ διευκρινίζει, προς αποφυγή παραπλανητικής πληροφόρησης, ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για σχετική απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ. Αντίθετα, όπως σημειώνει, το ΥΠΑΙΘΑ επιβεβαίωσε ότι δεν ισχύει η πιο πάνω ρύθμιση. «Όταν και εφόσον προκύψει τέτοια εξέλιξη, ως αποτέλεσμα αιτήματος που το ΥΠΑΝ έχει θέσει επανειλημμένα προς το ΥΠΑΙΘΑ, θα υπάρξει άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού από το Υπουργείο», αναφέρει.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση απευθύνει παράκληση στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες όπως ανατρέχουν στις επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ για έγκυρη πληροφόρηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ