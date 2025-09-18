Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ανακοίνωσε ότι από το 2022 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 έχουν μετεγκατασταθεί επιτυχώς περισσότεροι από 3.000 αιτούντες διεθνή προστασία από την Κύπρο σε εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επίτευξη του συγκεκριμένου αριθμού, η Κύπρος καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη μετεγκαταστάσεων μεταξύ των πέντε χωρών πρώτης γραμμής της Μεσογείου που συμμετέχουν στον Εθελοντικό Μηχανισμό Αλληλεγγύης (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία). Συνολικά, από τον Αύγουστο του 2022 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 3.006 μετεγκαταστάσεις, εκ των οποίων οι 2.913 από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο (EUAA) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην ένταξη ευάλωτων ατόμων, οικογενειών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ασυνόδευτων παιδιών.





Ο Μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τα κράτη πρώτης γραμμής που δέχονται δυσανάλογες πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές, είτε μέσω απευθείας μετεγκαταστάσεων είτε μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς από άλλα κράτη μέλη. Οι δράσεις χρηματοδοτούνται πλήρως από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, το ορόσημο αυτό αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους και αναδεικνύει τη σημασία της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για την αποσυμφόρηση των δομών υποδοχής και την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση, θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα και διαφάνεια στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενισχύοντας τις συνεργασίες με τους εταίρους και διασφαλίζοντας ασφαλείς και νόμιμες διαδικασίες για όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας.