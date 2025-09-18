Από το 2022 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση πέραν των 3.000 αιτούντων διεθνούς προστασίας από την Κύπρο προς εννιά κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Voluntary Solidarity Mechanism – VSM), σύμφωνα με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και η Υπηρεσία Ασύλου.

"Με την επίτευξη του οροσήμου αυτού, η Κύπρος καταγράφει πλέον τον υψηλότερο αριθμό μετεγκαταστάσεων μεταξύ των πέντε χωρών πρώτης γραμμής της Μεσογείου που συμμετέχουν στον Μηχανισμό (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία)", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τις 17 Σεπτέμβριου πραγματοποιήθηκαν 3.006 μετεγκαταστάσεις, με την συντριπτική πλειοψηφία (2.913) να έχει υλοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα.

Οι μετεγκαταστάσεις υλοποιούνται σε στενή συνεργασία και υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο (EUAA) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM). Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η EUAA διοργάνωσε ειδικές συνεδρίες ενημέρωσης, ώστε οι αιτούντες να είναι πλήρως ενήμεροι και να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Στην προσπάθεια αυτή συμπεριλήφθηκαν άτομα με ειδικές ανάγκες, ευάλωτα άτομα, οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εθελοντικός Μηχανισμός Αλληλεγγύης έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής που επηρεάζονται δυσανάλογα από τις μεταναστευτικές ροές, είτε μέσω απευθείας μετεγκαταστάσεων είτε –συμπληρωματικά– μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς από άλλα κράτη μέλη. Οι δραστηριότητες μετεγκατάστασης χρηματοδοτούνται πλήρως από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η επίτευξη αυτού του οροσήμου επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων μας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης τόσο για την αποσυμφόρηση των δομών υποδοχής όσο και για την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία", λέει το Υφυπουργείο.

Ακόμη σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα και διαφάνεια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενισχύοντας τις συνέργειες με τους εταίρους της και διασφαλίζοντας ασφαλείς και νόμιμες διαδικασίες για όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ