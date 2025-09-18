Σε γκάλοπ της εκπομπής Μεσημέρι και Κάτι κλήθηκαν οι ίδιοι οι Λεμεσιανοί να μιλήσουν για το πώς βιώνουν την πόλη τους σήμερα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι απόψεις που ακούστηκαν καταγράφουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία της Λεμεσού.

Κάτοικος ανέφερε ότι «αναπτύχθηκε η Λεμεσός πολύ. Αν συγκρίνεις πριν 10 χρόνια τη Λεμεσό με τώρα,, έχει πολύ παραπάνω ανάπτυξη, πολύ παραπάνω τουρισμό. Έχουμε πολλούς ξένους».

Άλλη νεαρή Λεμεσιανή επισήμανε ότι «προβληματίζουν με τα ενοίκια, οι φίλες μου που σπουδάζουν δεν βρίσκουν σπίτι. Εντός της Λεμεσού τα ενοίκια είναι πάρα πολύ υψηλά, δεν μπορούν να δώσουν και 1000 ευρώ τον μήνα για ένα στούντιο».

Άλλος πολίτης σημείωσε πως «δεν έχουμε ούτε πάρκινγκ για να παρκάρουμε. Εμείς που ερχόμαστε με τα αυτοκίνητα δεν βρίσκουμε τόπο. Έχουμε την κίνηση στους δρόμους πληρώνουμε την πεζίνα ακριβά».

Οι φοιτητές στάθηκαν ιδιαίτερα στις δυσκολίες «σαν φοιτητές που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Θέλουμε δύο ώρες για να έρθουμε. Σήμερα είχαμε μάθημα ενάμιση ώρα και ήρθαμε από Λάρνακα και Λευκωσία και κάναμε παραπάνω να έρθουμε στο μάθημα. Δεν αξίζει να μείνουμε Λεμεσό να δώσουμε τόσα πολλά λεφτά, το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό».

Κάτοικος της πόλης υπογράμμισε τα ζητήματα κυκλοφορίας και εγκληματικότητας: «Πρώτα μπορούσες να κινηθείς, τώρα θέλεις ώρα. Κινήσεις, εγκληματικότητα, κλεψιές… όλα είναι χειρότερα».

Οδηγός ταξί ανέδειξε τον κίνδυνο στους δρόμους και τα ναρκωτικά. «Κινούμαι όλη μέρα στους δρόμους. Ο κόσμος βρίζει, είναι επιθετικός. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Δίνω καμιά συμβουλή να μην πάνε στα πιο βαρετά, διότι δεν υπάρχει επιστροφή. Περιμένω από την αστυνομία».

Το κόστος στέγασης και η μετακίνηση ήταν επίσης στο επίκεντρο, καθώς όπως ανέφεραν, «γενικά είναι πολύ ακριβά τα διαμερίσματα. Δύσκολη κατάσταση για άτομα με χαμηλό εισόδημα. Φοιτητές δεν καταφέρνουν καν να έρθουν να σπουδάσουν. Οι γονείς αναγκάζονται να μην έχουν ζωή για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν Λεμεσό. Είναι αρκετά δύσκολο και ψυχοφθόρο».