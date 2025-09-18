Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή διαδικτυακά και άλλα δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, στρέφονται κατά των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, έχοντας υπόψιν του τα διάφορα διαδικτυακά και άλλα δημοσιεύματα τα οποία στρέφονται κατά των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή που εδρεύει στην Αθήνα, δηλώνει τη συμπαράστασή του προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Ιδρύματος και του Αρχηγού Διγενή, δηλαδή η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του μεγαλειώδους αγώνα της ΕΟΚΑ.»

Το Συμβούλιο κατηγορεί «διάφορους μυθοπλάστες, υποκριτές και δήθεν ενδιαφερόμενους, ανώνυμους» που, όπως επισημαίνει, εκμεταλλεύονται την ανωνυμία του διαδικτύου για να «διαστρεβλώνουν τις θέσεις του Ιδρύματος Αθηνών», το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αγωνιά για τη φθορά εθνικών κειμηλίων του Κυπριακού Αγώνα.

Παράλληλα, διευκρινίζεται πως λόγω των εξόδων φόρων και συντήρησης, τα οποία ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ ετησίως, το Ίδρυμα αποφάσισε να αναζητήσει επενδυτή «πίσω και μακριά από τον Μνημειακό και Μουσειακό χώρο, στη Λεμεσό», δημοσιεύοντας σχετικούς όρους και κανονισμούς για ενδιαφερόμενους προσφοροδότες.

Επιπλέον, το Συμβούλιο γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αναλάβει με δαπάνη 4.000 ευρώ τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου από τα χόρτα, που, όπως αναφέρεται, εγκυμονούσαν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μια τέτοια φωτιά, σημειώνει η ανακοίνωση, «θα κατάκαιγε όχι μόνο τα χόρτα αλλά και το Μνημειακό και Μουσειακό χώρο, το Αρχηγείο, τον Ανδριάντα του Αρχηγού και το ιστορικό καράβι ΣΕΙΡΗΝ», με κίνδυνο να επεκταθεί ακόμη και σε ιδιωτικές περιουσίες.

«Τότε ουδείς από τους ανησυχούντες ανησύχησε και ουδείς νοιάστηκε για τον χώρο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το Συμβούλιο καλεί κάθε καλόπιστα ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, σχολιαστών, κομμάτων, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να εξετάσει αντικειμενικά τα γεγονότα «έτσι που να μην γίνονται έρμαια των διαφόρων φανατικών ή και δήθεν προστατών του χώρου υβρίζοντας και εκφοβίζοντας αυτούς που ειλικρινά και χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό ή πολιτικό συμφέρον, υπερασπίζονται και φροντίζουν τους ιστορικούς χώρους του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ».