Αντισυνταγματική είναι η νομοθετική ρύθμιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με γνωμάτευση του Νομικού και Συνταγματολόγου, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, η οποία ετοιμάστηκε για λογαριασμό του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Σε κοινή τους ανακοίνωση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ αναφέρουν ότι «η Νομική Γνωμάτευση, η οποία καταλήγει σε εύρημα αντισυνταγματικότητας, έχει αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δίδεται στη δημοσιότητα αυτούσια».

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ «εκφράζουν απογοήτευση και βαθιά ανησυχία για τον μονομερή χειρισμό του συγκεκριμένου ζητήματος και καλούν την Κυβέρνηση να παραμείνει προσηλωμένη στο σύστημα της τριμερούς συνεργασίας και στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων".

Σημειώνουν, τέλος, ότι «αν παρ' ελπίδα η Κυβέρνηση επιλέξει τη νομική οδό, οι εργασιακές σχέσεις θα μεταφερθούν από τις αίθουσες της διαπραγμάτευσης και της συνεργασίας στις αίθουσες των δικαστηρίων και της αντιδικίας».

Στη γνωμάτευση του κ. Αιμιλίανίδη αναφέρεται μεταξύ άλλων πως "με την εκφρασθείσα νομοθετική πρόθεση θα υπάρξει επέμβαση επί του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, ως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 26 του Συντάγματος, και ως ερμηνεύθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ανωτέρω".

"Είναι σαφές πως με την επιβολή διά νόμου της ΑΤΑ, μεταβάλλεται νομοθετικά το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου και επιβάλλονται συμβατικοί όροι που δεν είχαν συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους, είτε μέσω ατομικών, είτε μέσω συλλογικών, συμβάσεων", σημειώνεται.

"Ουσιαστικά ο ένας συμβαλλόμενος αποστερείται της ελεύθερης επιλογής προσδιορισμού του περιεχομένου της σύμβασής του κατά τη βούλησή του και υπάρχει νομοθετική επέμβαση στο περιεχόμενο μιας συμβατικής διευθέτησης", προστίθεται.

Σημειώνεται πως εφόσον έχει κριθεί πως το δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως» περικλείει και το δικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου της Σύμβασης, κατά την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων, "η επέμβαση του Νομοθέτη δεν συμβιβάζεται, καταρχήν, με την ελευθερία των Συμβάσεων, εφόσον στρεβλώνονται οι όροι της μεταξύ των συμβαλλομένων ιδιωτικής συμφωνίας και κατ’ επέκταση η βούλησή τους".

"Δεν υπάρχει εν προκειμένω γενική αρχή του δικαίου των συμβάσεων που να αφορά στην ΑΤΑ και δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης κατ’ εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων", αναφέρεται.

"Στη βάση των πιο πάνω, καταλήγω πως δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως", καταλήγει ο κ. Αιμιλιανίδης