Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση Πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, Πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, Συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας, στις 17/09/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

