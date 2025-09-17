Την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από αστυνομικό στη Λεμεσό κατήγγειλε πολίτης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, πολίτης ανάρτησε στο CY Police Checkpoints βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται αστυνομικός με μοτοσικλέτα να παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη.

Στην ανάρτηση αναφέρει «Αστυνομία Λεμεσού. Ανύπαρκτες περιπολίες, ανύπαρκτη αστυνόμευση, και απερίσκεπτες παρανομίες από τα όργανα του νόμου…

Για τον πολίτη όμως, κάμερες, βανάκια, γραμμές, 300αρκα, κτλ…».

Δείτε το βίντεο:

