Σε απεργία κατέρχονται από τις έξι το πρωί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου οι 80 περίπου εργαζόμενοι στα Λατομεία Ξυλοφάγου, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι δεν επεκτείνεται η λατομική ζώνη της περιοχής.

Σε ανακοίνωση των Λατομείων της περιοχής Ξυλοφάγου αναφέρεται ότι «έπειτα από οκτώ ολόκληρα χρόνια στασιμότητας, αβεβαιότητας και ανεξήγητων καθυστερήσεων, τα λατομεία που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας στην Κοινότητα Ξυλοφάγου, ανακοινώνουν την έναρξη κινητοποιήσεων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και απόγνωσης, από αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου».

Προστίθεται ότι «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες από το 2018 για επέκταση της Λατομικής Ζώνης Ξυλοφάγου, το αίτημά μας παραμένει σε εκκρεμότητα. Μας ζητείται πλέον να αναμένουμε ακόμη 2-3 έτη, τη στιγμή που τα αποθέματα εξαντλούνται, το προσωπικό απειλείται με μαζική ανεργία και η τοπική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι».

Η θέση των Λατομείων Ξυλοφάγου, σημειώνεται στην ανακοίνωση «είναι στρατηγικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου – Λάρνακας. Η λειτουργία τους στηρίζει πάνω από 60 οικογένειες εργαζομένων, δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις και συνεργάτες, την κοινότητα Ξυλοφάγου, η οποία επωφελείται οικονομικά από τη λειτουργία των μονάδων και την οικοδομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου».

Η περαιτέρω καθυστέρηση για επέκταση της λατομικής ζώνης, «οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο οριστικό κλείσιμο, με καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς νέες 'δικαιολογίες' για την καθυστέρηση της διαδικασίας, δηλαδή ότι η αίτηση προηγήθηκε της νέας Δήλωσης Πολιτικής, αλλά δεν εξετάζεται με βάση το παλαιό καθεστώς, ότι 'εκ παραδρομής' δεν συμπεριλήφθηκε η αιτούμενη έκταση στη μελέτη των Βάσεων και ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, χωρίς όμως πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα από το παρακείμενο πεδίο βολής», σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι «δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη περιοχή και ένας ολόκληρος κλάδος να τιμωρείται συλλογικά, και να συνεχίζεται η ομηρία μας από ατελείωτους γραφειοκρατικούς κύκλους, ενώ η Κοινότητα και οι τοπικοί φορείς έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την υποστήριξή τους».

Τα Λατομεία της περιοχής Ξυλοφάγου ζητούν «την υιοθέτηση ενός εκ των τριών ρεαλιστικών σεναρίων που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους, είτε άμεση έγκριση της επέκτασης, βάσει της αίτησης του 2018, σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς, είτε έγκριση για έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στην αιτούμενη Λατομική Ζώνη, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ή παραχώρηση νέας κατάλληλης περιοχής, προς την κατεύθυνση του buffer zone του πεδίου βολής, ως προσωρινή λύση».

Ακόμα σημειώνουν ότι «αρνούνται να γίνουν θύματα αδιαφορίας και γραφειοκρατικής αδράνειας, ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και πως η επιβίωση τους εξαρτάται από τη λήψη άμεσων αποφάσεων».

Προειδοποιούν ακόμα ότι «εάν δεν υπάρξει έμπρακτη ανταπόκριση, θα ακολουθήσουν κλιμακούμενες και δυναμικές κινητοποιήσεις, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, επιχειρηματιών και όλων όσων αντιλαμβάνονται τη σημασία των λατομείων για την περιοχή, τόσο στα όρια των Βρετανικών Βάσεων, όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία».