Ξεκίνησε χθες, Τρίτη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, η εφαρμογή της πρωτοβουλίας “Walking Bus”, όπου συνοδοί - τροχονόμοι του Δήμου, συγκεντρώνουν τα παιδιά από τα σπίτια τους και τα συνοδεύουν με ασφάλεια μέχρι το σχολείο το πρωί. Το ίδιο γίνεται και μεσημέρι για τη μετάβαση των παιδιών πίσω στο σπίτι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για πρωτοβουλία του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και όπως αναφέρεται, διασφαλίζεται η προστασία και η άνεση των παιδιών.

Για τους γονείς, προστίθεται το Walking Bus «σημαίνει λιγότερο άγχος, καθώς ξέρουν ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν και επιστρέφουν με ασφάλεια» ενώ για την πόλη «σημαίνει λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθαρότερο περιβάλλον».

Συμπληρώνεται πως ένα πρωτοποριακό σύστημα GPS, τοποθετημένο στη σχολική τσάντα κάθε παιδιού, ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους γονείς ότι το παιδί τους έφτασε με ασφάλεια στο σχολείο και επέστρεψε στο σπίτι.

Ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου, που βρέθηκε στην εκκίνηση του προγράμματος την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, δήλωσε ότι με το Walking Bus, τα παιδιά κερδίζουν πολύ περισσότερα από μια απλή διαδρομή προς το σχολείο.

«Μαθαίνουν να ζουν με ασφάλεια, να αγαπούν το περπάτημα, να δημιουργούν φιλίες και να νιώθουν ότι αποτελούν κομμάτι μιας ζωντανής, ανθρώπινης γειτονιάς. Παράλληλα, όλοι μαζί συμβάλλουμε στη μείωση της κυκλοφορίας και της ρύπανσης, προάγουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και στέλνουμε το μήνυμα ότι η πόλη μας μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη και φιλική για όλους», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στην Εβδομάδα Κινητικότητας, έχει σχεδιαστεί ώστε «να αποτελεί καθημερινά μια μικρή εκδρομή μέσα στη γειτονιά. Το περπάτημα γίνεται με ασφάλεια, σε προκαθορισμένες διαδρομές, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα το περιβάλλον τους και να αναπτύξουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα που νοιάζεται και συνεργάζεται».

Πηγή: ΚΥΠΕ