Σε αποχή μίας ώρας από τα μαθήματα τους προχώρησαν σήμερα οι μαθητές του Λυκείου Μακαρίου Γ’ στη Λάρνακα, διαμαρτυρόμενοι για προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της πεπαλαιωμένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Λάρνακας Κώστας Κώστα «το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν μεν τα κλιματιστικά συστήματα στο Λύκειο Μακαρίου, ωστόσο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι πεπαλαιωμένη, με αποτέλεσμα, όταν αυτά ανοίξουν, να μην αντέχει το φόρτο και να πέφτει το ρεύμα».

«Οι μαθητές του συγκεκριμένου Λυκείου απείχαν το πρωί μία ώρα από τα μαθήματα τους διαμαρτυρόμενοι για την κακοτεχνία», είπε.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν καταγγελίες από μαθητές και γονείς ότι τα μαθήματα στις τάξεις γίνονται υπό αποπνικτικές συνθήκες, αφού αφαιρέθηκαν από ορισμένες αίθουσες και οι ανεμιστήρες που υπήρχαν». «Το πρόβλημα με τα κλιματιστικά αποδίδεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου, η οποία δεν αναβαθμίστηκε ποτέ», συμπλήρωσε.

Όπως είπε ο κ. Κώστα, «αυτό που ζητούμε ως οργανωμένοι γονείς είναι η γρήγορη αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος στο Λύκειο Μακαρίου προκειμένου αυτό να επανέλθει στην ομαλότητα. Πρέπει να τοποθετηθούν ανεμιστήρες σε όλες τις τάξεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η οποία αναμένεται να πάρει αρκετούς μήνες».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας Γιάννα Νικολάου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «το γεγονός πως πέφτει το ηλεκτρικό ρεύμα μόλις τεθούν σε λειτουργία τα κλιματιστικά στο συγκεκριμένο σχολείο, οφείλεται αποκλειστικά στην πεπαλαιωμένη ηλεκτρική εγκατάσταση».

Η κ. Νικολάου εξήγησε ότι «από το 1990 δεν έγιναν ηλεκτρολογικές εργασίες για αναβάθμιση και αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου του Λυκείου Μακαρίου Γ, αλλά αντίθετα φορτώνουν συνεχώς στην εγκατάσταση νέες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές».

Πρόσθεσε ότι «μετά την μελέτη που έκανε ο Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός της Σχολικής Εφορίας, για ηλεκτρολογική αναβάθμιση του σχολείου, έγινε αντιληπτό ότι το Λύκειο δούλευε οριακά και είναι περίπου 30% πιο κάτω σε ηλεκτρολογικό φορτίο, σε σύγκριση με τα άλλα σχολεία της Λάρνακας».

«Από το πρωί βρίσκομαι μαζί με τρεις ηλεκτρολόγους στο σχολείο οι οποίοι ελέγχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα», είπε.

Από τους ελέγχους που έγιναν μέχρι το μεσημέρι, συνέχισε η κ. Νικολάου «έχει εντοπιστεί απώλεια στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου, για την οποία υπήρχε μελέτη για ηλεκτρολογική και αντισεισμική αναβάθμιση της, που ωστόσο δεν προχώρησε».

«Οι ηλεκτρολόγοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν ούτως ώστε να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στο σχολείο για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα», είπε.

Επίσης, ανέφερε «οι ηλεκτρολόγοι προχωρούν σε ελέγχους προκειμένου να εντοπιστεί οποιαδήποτε άλλη απώλεια προκειμένου να επιδιορθωθεί».

Την ίδια ώρα οι διαδικασίες για ηλεκτρολογική αναβάθμιση του συγκεκριμένου σχολείου είναι σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα η Σχολική Εφορία θα βγει σε διαγωνισμό» είπε και σημείωσε πως «άμεσα θα βγούμε σε διαγωνισμό και για ηλεκτρολογική αναβάθμιση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Νικολάου είπε ότι «προς το παρόν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου είναι εντάξει ωστόσο θα δούμε το απόγευμα και αύριο πως θα προχωρήσει το θέμα και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα τότε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιλυθεί».

