Η Εισαγγελία του Λιβάνου ετοιμάζει αίτημα έκδοσης για τον Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, τον ιδιοκτήτη του πλοίου Rhosus που συνδέθηκε με το απόθεμα νιτρικής αμμωνίας το οποίο προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου 2020, με πάνω από 220 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και τεράστιες καταστροφές στην πρωτεύουσα.

Ο 48χρονος Γκρετσούσκιν, Ρώσος με έδρα την Κύπρο, συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου στη Βουλγαρία, βάσει ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ που είχε εκδοθεί το 2020 κατόπιν αιτήματος των λιβανικών αρχών. Η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο της Σόφιας, αμέσως μετά την άφιξή του από την Κύπρο, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Δικαστήριο της βουλγαρικής πρωτεύουσας επικύρωσε την κράτησή του για έως και 40 ημέρες, διάστημα εντός του οποίου η Βηρυτός πρέπει να καταθέσει επισήμως το αίτημα έκδοσης.

Η νομική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βηρυτού που χειρίζεται την υπόθεση ανέφερε ότι ο σχετικός φάκελος ετοιμάζεται και θα περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης, τις κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν το ένταλμα. «Μόλις ένα καταζητούμενο άτομο εισέλθει σε χώρα που συνεργάζεται με την Ιντερπόλ, μπορεί να συλληφθεί, όπως συνέβη στη Βουλγαρία», εξήγησε ο δικηγόρος Γιούσεφ Λαχούντ.

Ωστόσο, δεν υπάρχει συνθήκη έκδοσης ανάμεσα σε Λίβανο και Βουλγαρία, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τις βουλγαρικές αρχές. Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Γκρετσούσκιν διαθέτει και ρωσική αλλά και κυπριακή υπηκοότητα, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσής του είτε στη Μόσχα είτε στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αν η Ρωσία παραλάβει τον Γκρετσούσκιν, θα εξετάσει το αίτημα του Λιβάνου, ωστόσο παραμένει αβέβαιο αν θα προχωρήσει σε δίκη ή αν θα τον αφήσει ελεύθερο, καθώς οι περισσότερες χώρες δεν εκδίδουν τους υπηκόους τους. Στην περίπτωση της Κύπρου, το ενδεχόμενο έκδοσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των στενών σχέσεων που διατηρεί με τον Λίβανο και του έντονου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι οικογένειες των θυμάτων για απονομή δικαιοσύνης.

Ο Γκρετσούσκιν είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο το 2013, όταν το πλοίο του Rhosus, με σημαία Μολδαβίας, μετέφερε 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας από τη Γεωργία στον Λίβανο. Το φορτίο αποθηκεύτηκε σε αποθήκη του λιμανιού και παρέμεινε εκεί επί χρόνια, παρά τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους. Το πλοίο βυθίστηκε τελικά το 2018, ενώ το εκρηκτικό υλικό παρέμεινε στοιβαγμένο έως την καταστροφική έκρηξη του Αυγούστου 2020 — μια από τις ισχυρότερες μη πυρηνικές εκρήξεις που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου για συστηματική παρεμπόδιση της έρευνας, προκειμένου να αποφευχθεί η λογοδοσία. Η ανάκριση έχει παγώσει πολλές φορές, με δικαστές να απομακρύνονται ή να εμποδίζονται να ασκήσουν διώξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη. Ο ανακριτής Ταρέκ Μπιτάρ επανεκκίνησε την έρευνα νωρίτερα φέτος, ωστόσο δεν έχει ακόμη εκδώσει κατηγορητήριο.

