Νέα επίθεση κατά ντελιβερά αυτή τη φορά στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες γύρω στις 10:15 το βράδυ, ενώ 24χρονος διανομέας φαγητού, σταμάτησε σε συγκεκριμένο σημείο στην Λευκωσία, για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση την οποία θα παρέδιδε φαγητό, τον πλησίασαν έξι πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας, αφού πρόταξε μαχαίρι, του ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που κρατούσε.

Ο 24χρονος, παρέδωσε στον πιο πάνω ύποπτο, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, το οποίο αφού παρέλαβε, αποχώρησε από το μέρος μαζί με τα υπόλοιπα πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.