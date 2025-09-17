Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα, μετά από πρόταση του Υπουργείου Άμυνας, το διάταγμα για την εθελοντική στράτευση γυναικών, που αφορά τις κλάσεις 2017-2025. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η απόφαση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εθνική Φρουρά, υπογραμμίζοντας ότι «η άμυνα και η ασφάλεια είναι υπόθεση συλλογική, στην οποία κάθε πολίτης οφείλει και έχει το δικαίωμα να συνεισφέρει ισότιμα».

Η εθελοντική στράτευση δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να καταταγούν στο ΚΕΝ Λεμεσού και ακολούθως να επιλέξουν τη μονάδα στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν. Η διάρκεια της θητείας ορίζεται από 6 έως 14 μήνες.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης ήταν να κατοχυρωθεί νομοθετικά το δικαίωμα των γυναικών να υπηρετούν εθελοντικά, εφόσον το επιθυμούν. Όπως σημείωσε, «δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα ενδιαφέροντος, αφού δεν προβλέπονται ειδικά κίνητρα. Αυτό που προέχει είναι η κατοχύρωση της δυνατότητας για εθελοντική στράτευση, κάτι που δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την ισότητα των φύλων».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των κινήτρων, ο κ. Πάλμας εξήγησε ότι εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της πρότασης, ωστόσο επικράτησε η άποψη ότι η παροχή επιπλέον κινήτρων στις γυναίκες θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ανισότητες, δεδομένου ότι η στράτευση για τους άνδρες παραμένει υποχρεωτική. «Αν, για παράδειγμα, δίναμε στις γυναίκες επίδομα υψηλότερο από αυτό που λαμβάνουν οι άνδρες, τότε θα είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών βελτιώσεων και τροποποιήσεων στο θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την ανταπόκριση και την εμπειρία από την εφαρμογή του νέου μέτρου.